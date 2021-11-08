За мигрантов в Москве бьются супермаркеты и службы доставки. Последние выигрывают

Чтобы узнать, сложно ли приходится магазинам без мигрантов и куда они делись, корреспондент сайта KP.ru устроился в одну из сетей эконом-класса. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Всех берем: с диагнозом, сидевших, кривых, косых. Мигрантов особенно ждем — они сейчас на вес золота, — бойко заявил мне новый начальник, директор сетевого супермаркета, куда я устроился на работу.

Из-за ковида и нестабильного транспортного сообщения между Россией и Средней Азией в стране обострилась нехватка гастарбайтеров. Бизнес об этом кричит на каждом углу. Москве с ее стройками и развитой сферой услуг рабочие руки нужны сильнее всех. В ритейле — от супермаркетов у дома до премиальных сетей — открыты тысячи вакансий.

Чтобы узнать, сложно ли приходится магазинам без мигрантов и куда они делись, корреспондент сайта KP.ru устроился в одну из сетей эконом-класса.

СУДИМЫХ ВСЕ РАВНО БЕРЕМ

Директор Денис не верил своему счастью. Он легонько ущипнул меня за руку, а потом себя.

— Это вы работать хотите? Честно говоря, неожиданно… Ну, добро пожаловать! — засмущался мужчина.

На вид Денису 35-40 лет. Мешки под глазами свисали на ободок маски. Засаленные волосы, из-под свитера торчит наушник, в котором фонит русский рок. Как я позже узнал, директор — мой ровесник, ему всего 27. Просто работа парня потрепала. Но весь коллектив, который состоял исключительно из женщин, называл шефа Денис Сергеевич.

Собеседование прошло за полторы минуты.

— Где работал? Есть медкнижка? Когда готов заступить?

Директор сфоткал мои документы и отправил их кадровикам и эсбэшнинкам (СБ) — службе безопасности. Этот орган в ритейле играет роль беспощадного КГБ. Отсеивает нежелательных сотрудников (уголовников, должников с дикими просрочками по кредитам) и репрессирует работяг, если те что-то не так сделали.

— Эсбэшников принято бояться! Они могут устроить контрольную закупку или посмотреть по камерам любого магазина, кто чем занят. Если судимость погашена или статья легкая, то на работу все равно берем. А как иначе быть, остались же без мигрантов! — вводил в курс дела босс.

Я ухватился за слова начальника и стал выведывать, отчего гастарбайтерам стали не милы московские магазины. Чтобы понять ответ, достаточно изучить условия работы (см. «Конкретно»).

Все мифы и реальность профессии мне рассказали коллеги-продавцы на неоплачиваемом обеде. Подтверждение их словам несложно найти в группах соцсетей типа «Подслушано», где жалуются на жизнь работники ритейла.

— Приезжие сейчас ушли курьерами работать. У них минимальная ставка 200 руб./час — это если вышел на смену и нет заказов. А так получают и по 100 тысяч в месяц, — вздыхали продавщицы.

Круглая сумма для курьера в Москве действительно реальна — о чем говорят многочисленные исследования этого рынка труда. Работа там тоже непростая: те же 12 часов на ногах, никаких отпускных и больничных, все шишки за помятую пиццу достаются тебе. Но хотя бы платят здесь и сейчас. А что еще надо мигранту?

Что немаловажно: набор обязанностей курьера ограничен. А в супермаркете продавец должен быть консультантом, грузчиком, мерчендайзером (расставляет товар), кассиром, немного уборщиком (если грязно, а техничка ушла) и охранником.

Еще одна проблема нашего ритейла: катастрофическая нехватка смышленых работников. Кто поумнее, быстро становятся начальниками. Фото: Андрей АБРАМОВ

СМЫШЛЕНЫХ НЕ ХВАТАЕТ

Мой первый рабочий день начался в 8:00. Директор Денис самоотверженно встал за кассу: сегодня на смену из восьми человек по штатному расписанию вышли трое и я — стажер. Приехала машина с молочкой, и мы с Айслу — юная казахская коллега, которая только начинала искать себя в Москве — пошли разбирать товар.

Вообще наши супермаркеты — территория победившего феминизма. Дамы тут таскают те же 25-килограммовые упаковки товаров, что и мужики.

— Чаще девчонок за кассу сажаем. Но некоторые настолько альтернативно одарены, что себе дешевле держать их в зале, — кивал Денис в сторону Айслу.

Та и не обижалась. Последний раз, когда ей дали поработать за кассой, она за час выложила пару лишних тысяч рублей сдачи, заблокировала терминал и накопила очередь с десяток человек, потому что не могла найти нужных конфет в списке кассы.

Еще одна проблема нашего ритейла: катастрофическая нехватка смышленых работников. Кто поумнее, быстро становятся начальниками. Денис и полугода не проработал продавцом, прежде чем стать главным. Но и начальствовать тут не сильно выгоднее. Поэтому низы не могут, а верхи из руководства сетей очевидно не хотят по корыстным мотивам поднимать зарплаты и искать таланты. Поневоле воспылаешь классовой ненавистью к капиталистам.

За каждым сотрудником закрепляют отдел. За рабочий день нужно поддерживать в нем порядок, расставить товар, пикнуть все ценники сканером, который проверяет их актуальность.

Мне дали стеллаж с консервами и разносолами. На нем примерно 250 позиций. Кажется, что за 12 часов работы ты все проверишь не по разу. Но это иллюзия: привезли товар и надо разгружать, потом кончились мандарины и пришлось срочно из коробок, полных гнилых плодов, отбирать получше на витрину…

Весь день тянется вереница курьеров. Магазины подписали выгодные контракты с сервисами доставки. Приходится еще и собирать заказы. За это не доплачивают. Только раздают нагоняй, если положил пепси вместо колы. С такой нагрузкой и 24 часов в сутках мало.

За каждым сотрудником закрепляют отдел. За рабочий день нужно поддерживать в нем порядок, расставить товар, пикнуть все ценники сканером, который проверяет их актуальность. Фото: Андрей АБРАМОВ

К ХОЛОДАМ ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ…

Самая опытная сотрудница Ольга в этой торговой сети уже 11 лет. Москвичка, квартира своя, работа у дома. Ее все устраивает.

— Главное, что штрафов нет! Но ты не переживай, за косяки и нехватку выручки все равно с продавцов первых вычитают, — «подбадривает» наставница.

Она ловко управлялась с кассой. Прибор там ничуть не сложнее рядового смартфона. Можно и самому разобраться, куда жать. Только иногда все сделано топорно. Хотя касса подсказывает, какую сдачу посчитать, куда нажать и когда позвать «Галю», если что-то делаешь не так. Касса ошибок не прощает. В ней деньги лежат, поэтому каждая отмена товара покупателем оборачивается вызовом администратора.

На что насмотришься на работе, так это на удивительные продовольственные корзины, которые собирают клиенты. Две полторашки крепкого пива и одинокий пакет «Вискаса». Десять батонов и тест на беременность. Стажеры вроде меня хихикают себе под нос. Через неделю работы все лица покупателей сольются в биомассу в серых куртках.

Мне хватило одной рабочей смены, чтобы понять — завтра я на смену не выйду. Так что неприхотливые мигранты были спасением. Вернутся ли они?

— Сейчас холода наступят, курьером не так комфортно будет работать. Некоторые вернутся в магазины, — скрестив пальцы, говорил директор. — Перед Новым годом всегда работы невпроворот и выплачивают небольшие премии…

КОНКРЕТНО

Условия и подноготная работы

Московские супермаркеты предлагают продавцам лучшие в стране условия. Но есть брошюры, которые заманивают кандидатов, а есть данность.

Зарплата от 38 000 руб. в месяц. Оклад у вас будет около 4000 руб. В аванс продавцу перечисляют только 50% этой скудной суммы. Все остальное — оплата раз в месяц по факту выходов на смены.

Час работы — 190-205 руб. Сумма зависит от выручки магазина за месяц. Столь «высокую» ставку установили только в этом году, когда рабочие стали разбегаться. До этого она была около 140 руб., а в регионах и того меньше.

График 2/2. И только такой. Большинство магазинов отказались от 5/2, 1/3 и шестичасовых рабочих смен, которые брали студенты. Раньше продавцам давали выбирать. Но люди выбирали не то, что хотел бизнес.

Смена 12 часов. По факту минимум 13, а то и 14 часов. Час обеда, который продавец вправе делить как хочет, не оплачивается. Работать без перерыва и уйти раньше все равно нельзя. А вот прийти перед открытием и подсчитать кассу после закрытия — это добровольно-принудительно.

«Дырявый» соцпакет. О нем громогласно, но без подробностей заявляет ритейл. Отпускные у вас будут, больничные и декретные — смехотворные. В профессиональных чатах продавцы выкладывают скриншоты банковских приложений с переводами соцвыплат. За неделю болезни платят около 1000 руб. Почему так получается, никто понять не может. Все возмущаются и молча продолжают работать. Вероятно, хитрость как раз в окладе в 4000 руб.

Максимально можно заработать 54 000 руб. в месяц. Для этого нужно отработать 270 часов в месяц (22,5 смены по 12 часов). Такой марафон мало кто осилит.

Раз в неделю переоценка товаров. Присылают новые ценники, надо все нарезать и рассовать по стеллажам. Не важно, рабочий у тебя день или выходной. На переоценку выходит весь персонал, ибо дел немеряно. Если директор вменяемый, то зачтет часы как рабочие. Но некоторые специально или невзначай забывают это делать. У магазина есть план продаж и лимит по списаниям и воровству. Если убытки перейдут черту, придется откуда-то добирать эти деньги.

Мне дали стеллаж с консервами и разносолами. На нем примерно 250 позиций. Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Отток гастарбайтеров заставит развивать технологии»

Доктор экономических наук, профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы в Финансовом университете при Правительстве РФ Александр Цыганов:

— Нехватка мигрантов сейчас остро ощущается на стройках, в ЖКХ, в ритейле. Работодатели столкнулись с конкуренцией между собой за этот ресурс.

Но проблема назревала последние 20-30 лет и причины не только в снижении притока мигрантов из-за пандемии. Не произошел переход на более эффективные технологии, предполагающие автоматизацию, дорогие приборы, повышение качества логистики. Этому мешало использование «дешевых» рабочих-гастарбайтеров последние годы. Технический прогресс становился просто нерентабельным.

В нашей стране использование дешевого труда мигрантов могло быть эффективным еще достаточно долго. Но, похоже, сейчас мы на пороге изменений. Российский ритейл просчитывает затраты, которые растут вместе с запросами мигрантов, ставших дефицитом. А эффективность их труда при этом практически не растет.

Развитие доставки снижает потребность в содержании торговых залов и рабочих. Внедряются кассы самообслуживания и магазины с полным отказом от человеческого труда. Там нет продавцов, кассиров и охранников, весь процесс автоматизирован. Фиксируется каждый факт взятия товара с полки, а оплата автоматически взимается при выходе из магазина. Но и зайти в этот магазин может только заранее зарегистрировавшийся в системе покупатель, наличными оплатить не получится. В Москве подобные точки есть на Ходынском бульваре, 2 и бульваре Веласкеса, 2.