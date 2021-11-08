На Северо-Восточной хорде откроется скоростная эстакада

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В скором времени столичные водители смогут быстрее ездить по городу. Для этого в Москве создаётся сеть хордовых магистралей. На Северо-Восточной хорде в районе станции метро «Ботанический сад» завершается возведение эстакады.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина готовимся достроить ее до конца года, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас ведется устройство барьерного ограждения, установка грязе- и шумозащитных экранов, мачт наружного освещения, систем дождевой канализации».

Напомним, по проекту эстакада Б проходит от Березовой аллеи, пересекает Сельскохозяйственную улицу, частично над проезжей частью проезда Серебрякова, над станцией метро «Ботанический сад». Длина маршрута - 1,45 километра. На нем - 6 полос движения, по 3 в каждом направлении.

Всего на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе построят 22,6 километра дорог. Сюда входят:

- 3 эстакады основного хода и 2 эстакады съезда общей длиной 5,615 километра;

- реконструкция моста через реку Яуза длиной 31,39 метра;

- три моста через реку Лихоборка общей длиной 148,3 метра.

Одновременно реконструируют подземный пешеходный переход около станции метро «Ботанический сад». Здесь обновят два выхода, построят дополнительный лестничный сход, пандус, а также лифт для инвалидов и мам с детскими колясками. Помимо этого, в районе дома 16, строение 1 на Сигнальном проезде проложат пешеходный тоннель.