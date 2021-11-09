На пересечении МКАДа с Осташковским шоссе реконструируют развязку

Масштабное обновление продолжается на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Напомним, за последние десять лет реконструкцию провели на 18 загруженных развязках МКАДа. После того, как избавятся от основных пробочных мест, автокольцо поедет быстрее.

«Реконструкция развязки на пересечении МКАДа с Осташковским шоссе выполнена более чем на 40 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Сейчас возводятся опоры и пролетные строения путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода, идёт устройство дождевой канализации».

По его словам, реконструкция развязки ускорит поездки жителей столичных районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи Московской области, где проживает порядка 600 тысяч человек.

Всего на развязке построят и реконструируют около 5 километров дорог, 4 искусственных сооружения, надземный пешеходный переход.

«По контракту работы на пересечении МКАДа с Осташковским шоссе должны завершиться в сентябре 2022 года, - добавил Рафик Загрутдинов. - Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил задачу до 2023 года завершить реконструкцию всех транспортных развязок на МКАДе».

Напомним, сегодня перестраивают сразу четыре дорожных сооружения на МКАДе - на развязках с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотня.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Старые «клеверные» развязки на МКАДе постоянно стояли в пробках.

После реконструкции современные направленные съезды быстрее справляются с плотным трафиком и не допускают пересечения транспортных потоков. Кроме того, разгружаются крупные магистрали, такие как Ленинградское, Ярославское, Каширское шоссе, Кутузовский проспект и другие.

Каждая обновленная развязка ускоряет движение в своем районе на 10-20 процентов. Например, развязка с Рязанским проспектом открыла удобный выезд из столицы в сторону Люберец. А развязка МКАДа с Северо-Восточной хордой упростила поездки в левобережные кварталы Химок.