В Москве женщина изнасиловала свою знакомую, которая пришла поздравить её с днём рождения

Праздник пошёл не по плану Фото: Shutterstock

Несколько дней назад 30-летняя Вероника (имя изменено) отправилась в гости к своей знакомой Татьяне (имя изменено), чтобы поздравить её с днём рождения. Женщина отмечала своё 41-летие.

Девушка долго искала нужный дом на улице Генерала Белова на юге столицы. И с небольшим опозданием появилась на пороге именинницы. Татьяна пригласила подругу за стол и сразу налила ей бокальчик, чтобы та согрелась. Ближайшие несколько часов подруги провели за разговорами и праздничными тостами. Но Вероника не хотела засиживаться у подруги допоздна, поскольку дорога домой была довольно долгой. Девушка сообщила об этом имениннице, но Татьяна не хотела отпускать долгожданную гостью. Вероника встала из-за стола и собиралась пройти в коридор. В этот момент праздник пошёл не по плану, Татьяна схватила свою подругу и с силой стала стаскивать с неё одежду. Вероника не понимала, что нашло на её знакомую, девушка сопротивлялась изо всех сил. Но именинница была сильнее.

— После совместного распития спиртных напитков 41-летняя гражданка, применив физическое насилие, совершила насильственные действия сексуального характера в отношении 30-летней гражданки, — сообщил источник kp.ru.

Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.