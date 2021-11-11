От маркировки до «библиотеки хранения образцов»: Как московские товары проверяют на качество

Фото: Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности

В Москве работают более трех тысяч промышленных предприятий. На них выпускают хлеб, одежду, мебель, умные чипы, лекарства, роботов и многие другие товары. При этом сегодня практически каждое предприятие имеет собственную лабораторию, где тщательно следят за качеством выпускаемой продукции.

ХЛЕБНЫЙ СТАНДАРТ

Ароматный нарезной, столичный подовый, бородинский, булочка с изюмом, плюшка московская. Все это и многое другое москвичи привыкли покупать каждый день.

«Сегодня в Москве производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий занимаются 17 средних и крупных предприятий, на которых трудятся почти девять тысяч сотрудников, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За 10 месяцев этого года компании в общей сложности отгрузили продукции на 44 миллиарда рублей, улучшив показатели по сравнению с прошлым годом почти на 10,5 %».

Фото: Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности

Еще пару веков назад на Руси работу мастеров по выпеканию хлеба оценивали простым способом: свежеиспеченную буханку покрывали полотенцем и усаживали на нее самого тучного пекаря. Если хлеб после пресса возвращался в первоначальную форму, изделие признавалось качественным.

Сегодня определение свойств хлеба - сложный, технологический процесс, причем скрупулезным проверкам в лабораториях подвергаются и зерно, и готовые изделия. Согласно стандартам в составе хлеба должны быть белки, витамины, минеральные вещества и многие другие полезные макро- и микронутриенты – то, что предусмотрено и утверждено сотрудниками ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности.

«НИИХП обладает уникальной Коллекцией промышленноценных молочнокислых бактерий и дрожжей, единственной на территории России, которая дает возможность поддерживать традиционные технологии хлеба на заквасках на большинстве хлебопекарных предприятиях страны, - отметила директор ФГАНУ НИИХП Марина Николаевна Костюченко. - Наши специалисты занимаются изучением новых ингредиентов, подготовкой рекомендаций по их применению, разработкой новых технологий и многим другим, что позволяет обеспечивать население высококачественными хлебобулочными изделиями».

Институт почти 90 лет занимается исследованиями и новыми разработками в области технологии хлебопекарного и макаронного производства. В зоне интереса ученых также мониторинг качества, микробиологические и реологические характеристики продукции, правильность маркировки хлебобулочных изделий.

Фото: Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности

Сотни специалистов отрасли ежегодно обращаются в НТЦ «Академия хлебопечения НИИХП», действующий при институте, чтобы на инновационном оборудовании повысить свою квалификацию. Ведь качество хлеба, как и столетия назад зависит не столько от сырья и современного оборудования, сколько от грамотности технологов и пекарей.

ДЕЛО В БОБАХ И ВКУСАХ

На старейших кондитерских фабриках столицы «Красный Октябрь», Концерн «Бабаевский» и «Рот Фронт», которые входят в Холдинг «Объединенные кондитеры», два года назад запустили линию по переработке какао – бобов. Сырье завозят из стран Африки, и прежде, чем пустить в производство, его тщательно исследуют по микробиологическим показателям в специальном отделении Центральной лаборатории предприятия, оборудованной современными приборами. Здесь проводят комплексную оценку показателей качества и безопасности каждой партии какао-бобов.

Фото: ОАО «Рот Фронт», Холдинг «Объединенные кондитеры»

Производственные линии фабрик оснащены фильтрами и металлодетекторами, что исключает попадание в сладкую массу посторонних предметов. В целом, прежде чем попасть на прилавок магазина шоколад, конфеты и прочие сладости от «Объединенных кондитеров» проходят многоуровневый контроль и технологические экспертизы.

Фото: ОАО «Рот Фронт», Холдинг «Объединенные кондитеры»

Фото: ОАО «Рот Фронт», Холдинг «Объединенные кондитеры»

В течение одной смены полуфабрикаты проверяются три раза. Контрольные образцы берут из каждой партии. Их тестируют по микробиологии, органолептике и другим химическим свойствам. Окончательный вердикт готовой продукции выносится Отделом технического контроля. Только при его одобрении партия отправляется на склад и далее по магазинам страны. А несколько образцов будут храниться в «Библиотеке хранения образцов» до окончания срока годности.

СДЕЛАНО ПО ГОСТУ

Обязательная маркировка – еще один эффективный инструмент контроля качества и борьбы с фальсифицированной и контрафактной продукцией. Сегодня она обязательна для целого ряда товаров - от табака до шуб и духов. Более года назад маркировку начали наносить и на все лекарственные препараты. В России одной из первый компаний, объявивших о досрочном запуске проекта, стал московский завод компании «Сервье».

Фото: ООО "Сервье Рус", фармацевтическая компания.

«В Москве работают 15 крупных фармацевтических предприятий, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Из них семь получили статус промышленного комплекса, в том числе и завод «Сервье». Благодаря статусу предприятие может экономить на налогах до 25%. А сэкономленные средства направлять на развитие производства. Например, для реализации проекта по маркировке на заводе модернизировали упаковочные линии и установили аппараты для нанесения и верификации криптозащищенного кода».

Фото: ООО "Сервье Рус", фармацевтическая компания.

Теперь на каждую упаковку препарата наносится уникальный цифровой код. С его помощью потребитель может отследить весь путь лекарства от производителя до аптеки или медицинского учреждения, получить данные о дате и времени выпуска, и таким образом, подтвердить аутентичность товара.

Кстати, ещё в 2009 году на заводе «Сервье» в России была запущена собственная система непрерывного мониторинга подлинности лекарственных препаратов SecuriStamp (СекьюриСтамп).

Фото: ООО "Сервье Рус", фармацевтическая компания.

«На московском заводе «Сервье» производится более 90% оригинальных лекарственных препаратов портфеля компании в России, - отметил генеральный директор фармацевтического завода «Сервье» в Москве Кристоф Влодарчик. - В основе нашей деятельности – забота о здоровье пациентов, и поэтому контроль качества мы видим важнейшим направлением своей работы и частью стратегии социальной ответственности. Система управления качеством охватывает все аспекты производственной деятельности, что гарантирует четкое соответствие корпоративным стандартам «Сервье», международным требованиями GMP и нормам российского законодательства. Отмечу, что благодаря внедрению системы мониторинга подлинности с 2011 года в России не было выявлено ни одного случая обращения фальсифицированных препаратов «Сервье».

Фото: ООО "Сервье Рус", фармацевтическая компания.

Лаборатории контроля качества завода «Сервье» в России оснащены новейшим аналитическим оборудованием, а программа постоянной модернизации способствует применению самых современных технологий. Контроль качества проводится как в ходе каждой отдельной производственной операции, так и на этапе выхода готовой продукции. Аналитические и микробиологические испытания сырья, полупродуктов и готовой продукции – неотъемлемая часть производственного процесса.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ КАБЕЛЯ

В век цифровизации и роботизированных технологий столичные предприятия словно соревнуются в методах, применяемых для контроля качества. Меняют токсичную упаковку на экологичную, делают товар функциональным.

Московская ГК «Москабельмет» разработала систему MAGNETAG и снабдила свою продукцию электронными паспортами. Радиочип надежно спрятан в оболочку кабеля. Где, кем, когда и наконец, по каким стандартам произведён этот кабель, — такую информацию эксплуатирующая организация может прочесть при помощи мобильного приложения. И даже внести новые данные, например, о том, когда был произведён ремонт и диагностика кабельной линии. В целом, наличие такой радиометки является доказательством того, что это не контрафакт, и это самое важное, считают в «Москабельмет». Такую продукцию реализуют на объектах Ростатома, Минобороны, Московского метрополитена, а значит, от качества кабелей зависят жизни миллионов простых граждан.

Фото: Группа компаний «Москабельмет»

«Наше предприятие одно из первых в Москве стало применять комплексную систему управления качеством, - рассказал генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков. - Лабораторным исследованиям подвергается каждая партия кабельно-проводниковой продукции. Контроль качества на всех этапах производства, использование высококачественного сырья, соблюдение стандартов — все это дает гарантию, а значит, обеспечивает сохранность человеческих жизней».

Фото: Группа компаний «Москабельмет»

Строгому контролю продукция подвергается на всех этапах производства - от токопроводящей жилы до оболочки готового изделия. Специалисты исследуют каждый элемент кабеля или провода, в том числе и комплектующие, закупленные в других организациях. От подобных процедур не избавляют даже сертификаты соответствия.

ТЕСТ НА КАЧЕСТВО ПРОЙДЕН

Качество некоторых предметов повседневного пользования или продуктов можно оценить самостоятельно. Именно так мы поступаем, выбирая и покупая те или иные вещи. Но там, где делают медицинские изделия, к соответствию стандартам относятся почти как к полету в космос.

Фото: ООО "ДНК-Технология"

В столичной компании «ДНК-Технология» уже 28 лет разрабатывают и выпускают приборы и тест-системы для ПЦР-диагностики. Производственные площадки оборудованы по международным стандартам системы менеджмента качества. В процессе выпуска любого набора реагентов – будь то тест-системы для диагностики COVID-19, генетики человека или инфекционных заболеваний, – проверяется качество всех составляющих. А именно пластика, из которого сделаны пробирки или пипетки, исходных, промежуточных компонентов и готовой продукции. Риск брака минимальный, ведь на каждой стадии производства существует входной и выходной контроль. Далее готовая продукция помещается на карантин до получения результатов проверки ОТК и только после этого отправляется в медицинские лаборатории. Кстати, «судьба» каждой серии наборов для ПЦР-исследований, отслеживается и после отправки. Это делает полностью прозрачной всю производственную цепочку разработчик- производитель-потребитель.

Фото: ООО "ДНК-Технология"

Фото: ООО "ДНК-Технология"

«Выстроенная и реально работающая на наших производственных площадках система менеджмента качества позволила компании сохранить качество продукции даже при скачкообразном увеличении объема выпуска на фоне пандемии коронавируса, - рассказал генеральный директор ООО «ДНК-Технология» Владимир Колин. - За короткое время мы «выросли» в 4-5 раз. При этом процент брака по оборудованию и наборам реагентов фактически не изменился. Мы поставляем продукцию в 50 стран мира, расширяем сеть международных партнеров и это еще один маркер качества».

Фото: ООО "ДНК-Технология"

Фото: ООО "ДНК-Технология"

«ДНК-Технология» - единственный российский участник международной системы QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics, Великобритания). Оборудование и наборы реагентов для обнаружения новой коронавирусной инфекции, выпускаемые компанией «ДНК-Технология», проходят испытания на регулярной основе. За прошедшее время корректный результат исследований был получен в 100% случаев. Эта же продукция заслужила наивысшую оценку экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при проверке качества выполнения ПЦР-исследований лабораторией-партнером.