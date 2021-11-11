Фасад с картинами Васнецова и «парящий мост»: 15,7 млрд рублей потратят на новый корпус Третьяковки

В новом корпусе планируют разместить большое фондохранилище, несколько выставочных залов и реставрационные мастерские Фото: Михаил ФРОЛОВ

Третьяковская галерея расширяется – на Кадашевской набережной строят еще одно здание. Презентовать москвичам новое пространство планируют в 2024 году. Корреспондент «КП» побывала на стройке и узнала, зачем создают «парящий мост» и какие картины разместят на фасаде.

Стройку «заморозили»

Больше восьми лет назад появилась идея строительства нового корпуса Третьяковской галереи. За его счет решено увеличить выставочные и экспозиционные площади и сформировать новую точку притяжения на культурной карте столицы.

Конкурс на разработку концепции фасадов провели в 2013 году. Проект-победитель понравился и главному архитектору Москвы, и важно – здание будет стоять «лицом к городу».

- Выглядит свежо и современно, не мимикрируя под историческую архитектуру. Вариант-победитель абсолютно узнаваем как часть Третьяковской галереи и по примененным материалам, и по цвету, и по характеру архитектуры. При этом здание является современным, - отметил Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.

Пятиэтажное здание с конференц-залом и кафе должно было появиться в 2018 году. Но из-за недостатка инвестирования стройку «заморозили».

Презентовать москвичам новое пространство планируют в 2024 году

Новые инвестиции и технологии

Возобновилось строительство в 2021 году. Обязательства были возложены на новую федеральную структуру - «Единый заказчик в сфере строительства». Дополнительно было выделено 8,12 млрд рублей - такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Предусмотренные документом средства зарезервированы на 2024 год. Именно в 2024-м планируется закончить строительство объекта: завершить комплекс отделочных работ и оснастить музей необходимым инженерным и мультимедийным оборудованием, - значится в постановлении.

Третьяковская галерея расширяется – на Кадашевской набережной строят еще одно здание Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общая стоимость нового корпуса Третьяковки теперь составит 15,7 млрд рублей. В настоящее время уже возвели пятиэтажное здание, площадью более 35 000 кв. м. Цвета новой Третьяковки - бежевый, коричневый, кирпичный. Они перекликаются с оттенками фасадов исторического здания.

- В новом корпусе планируют разместить большое фондохранилище, несколько выставочных залов и реставрационные мастерские, - рассказала Наталья Зарубина, директор департамента строительства объектов культуры «Единого заказчика в сфере строительства».

Само здание будет полностью соответствовать климатическим нормам, которые необходимы для сохранения картин. Встроена уникальная система пожарной безопасности: газовая и порошковая. Почему не вода? Использовать воду крайне небезопасно во время спасения искусства.

Возобновилось строительство в 2021 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Монолитные работы уже выполнены, завершены работы по всем наружным инженерным системам. К зданию подведены коммуникации (водопровод, отопление). В настоящее время ведутся работы по фасадам, - рассказал Сергей Хавреенко, руководитель строительства, представитель подрядной организации «Ланит-интеграция».

Картины на фасадах и стеклянный атриум

Москвичи могли уже видеть, как будет выглядеть фасад новой Третьяковки. Презентационный макет открыли ко Дню города – на кирпичной кладке появились репродукции картин известных художников, в том числе «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «Богатыри» Виктора Васнецова, «Неизвестная» Ивана Крамского и другие. Высота некоторых составляет около шести метров. Всего будет 19 картин.

15,7 млрд рублей потратят на новый корпус Третьяковки Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Безусловно, для фасадов мы будем использовать не картины маслом. Наши картины – это фотопечать, которая нанесена на каленое толстое стекло. Рамки выполнены из мраморизованного известняка, который специально доставили из Черногории. Ночью картины будут иметь красивую подсветку. Планируем закончить облицовку фасадов до конца 2021 года, - рассказала Наталья Зарубина, директор департамента строительства объектов культуры «Единого заказчика в сфере строительства».

В скором времени строители приступят к устройству зенитного фонаря - это будет огромный стеклянный купол (площадь 2160 кв.м.), который накроет весь атриум. Здесь будут проходить различные мероприятия: летние вернисажи, конференции. Еще одно место для презентаций и лекций - амфитеатр с закругленным пространством для зрительских мест. Он будет расположен на первом этаже.

В настоящее время ведутся работы по фасадам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый корпус соединят с историческим зданием в Лаврушенском переулке «парящим мостом». Фактически это будет надземный переход на высоте около 15 метров (3 этаж), по которому будут транспортироваться экспонаты, картины. Не исключено, что в дальнейшем по нему из одного корпуса в другой смогут передвигаться посетители Третьяковки.

Конкретно

Что разместят в новом корпусе Третьяковской галереи?

5 этаж – административный блок,

4 этаж – реставрационные мастерские,

3, 2, 1 этажи – выставочные залы (каждый около 1500 кв.м),

-1 этаж – технические пространства.