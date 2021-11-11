В Электрогорске 7-месячный ребёнок получил ожоги 50% тела, обварившись кипятком

Пока малыш находится под пристальным вниманием врачей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Это произошло в одном из домов на улице Советской в подмосковном Электрогорске. 7-месячный Слава (имя изменено) был дома вместе со своими родителями, мальчик в ходунках передвигался по квартире и пытался дотянуться до всего, что вызывало у него интерес. Мама с отцом присматривали за малышом, но в какой-то момент отвлеклись. Ребёнок успел добраться до кухни, там на плите в большой кастрюле уже закипала вода. Малыш пытался дотянуться до неё, схватил ручку, но потерял равновесие и вместе с кастрюлей упал. Содержимое опрокинулось на мальчика. На громкий крик ребёнка в кухню вбежали родители. Они сразу же вызвали скорую помощь.

— С диагнозом термические ожоги лица, шеи, передней поверхности тела, верхних конечностей 2 степени, ожоговый шок 2 степени доставлен и госпитализирован в Павло-Посадскую ЦРБ 7-месячный ребёнок, — сообщил источник kp.ru.

Пока малыш находится под пристальным вниманием врачей, полиция разбирается в случившемся и проверяет родителей и условия проживания пострадавшего ребёнка.