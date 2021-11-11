Собянин напомнил москвичам о ношении масок в транспорте

Мэр напомнил о важности ношения масок пассажирами во время поездок в транспорте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия пока не отступает. По всей столице постоянно проводится «зачистка» вирусов в общественных местах. Усиленную дезинфекцию продолжают и в московском метро. Ежедневно здесь проходят специальную обработку более шести тысяч вагонов.

«Московский общественный транспорт, несмотря на пандемию, последние полтора года не снижает темпы своей работы, - сказал сегодня, 11 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра дезинфекции вагонов метро в электродепо «Солнцево». - Частота движения, выполнение регулярности поездок являются необходимыми требованиями. Не снижается частота поездок для того, чтобы пассажиры, миллионы москвичей, которые ежедневно передвигаются на общественном транспорте, не испытывали проблем. Помимо этого, конечно, требуется серьезная обработка всего подвижного состава - и метрополитена, и трамваев, и автобусов, и пригородных электричек».

Мэр напомнил о важности ношения масок пассажирами во время поездок в транспорте.

«Я прошу неукоснительно соблюдать график обработки и следить за соблюдением требований пассажирами масочного режима на наземном общественном транспорте, метрополитене, и надо следить, что происходит на пригородных электричках», - отметил мэр.

ЧТО ДЕЛАЮТ

В пандемию коронавируса в метро Москвы действуют такие санитарные правила:

1. Обязательное ношение масок для пассажиров в течение всей поездки, а не только на входе.

2. Бесплатные автоматические санитайзеры для пассажиров. В московском транспорте установлена крупнейшая сеть в мире - около 3 тысяч аппаратов. Ежедневно только в метрополитене ими пользуется около 1 миллиона пассажиров.

3. Экспресс-тестирование COVID-19 на 12 станциях метро и ТПУ. Обследование можно пройти на ТПУ «Площадь Гагарина», «Лужники», «Зорге», «Локомотив», «Измайлово», «Нижегородская», «Панфиловская» и станциях метро «Тверская»/«Пушкинская», «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошёвская», «Третьяковская». Результат за 15 минут, при необходимости можно сразу сдать ПЦР-тест.

4. Продажа масок в кассах метро на каждой станции.

5. Расширение бесконтактных способов оплаты. С начала 2021 года более 90 миллионов пассажиров оплатили свой проезд банковской картой, в 2020 г. – 52 млн.). К примеру, Face Pay позволяет проходить в метро ни к чему не прикасаясь, просто посмотрев в камеру.

6. Дезинфекция контактных поверхностей пассажирской инфраструктуры на станциях – каждые 2 часа (10 раз в день). Особое внимание уделяется ручкам дверей, поручням эскалаторов, кассовым зонам, то есть местам, к которым прикасаются пассажиры.

7. Обработка 100% подвижного состава (свыше 6 тысяч вагонов) до двух раз в день – влажная уборка с применением специальных растворов, аэрозольная дезинфекция с антисептиком, кварцевание вагонов в депо.

8. Комплексная уборка и дезинфекция станций с применением тепловых распылителей с пульсирующим реактивным двигателем. Это безвредный для людей и животных полимерный антисептик действует до 10 дней, убивая всех микробов.

9. Дезинфекция тоннелей с использованием специальных машин. С начала 2021 года продезинфицированы все основные тоннели главных путей.

10. Контроль качества воздуха (температура и влажность) и модернизация вентиляционных шахт – воздухообмен увеличен до 30%. Замена фильтров и продувка воздуховодов местной системы вентиляции – каждый месяц, четко по регламенту.

ЦИФРЫ

Ежедневно 4 тысячи сотрудников метро проводят санитарную обработку пассажирской инфраструктуры подземки.

Кроме того, каждый день обрабатывается 15,5 тысячи вагонов пригородных поездов, трамваев, автобусов, электробусов, а также транспортные сооружения (станции, остановочные пункты и др.). Этим занимаются более 4,5 тысячи сотрудников.