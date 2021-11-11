Большая кольцевая линия готова на 70%: до конца года в Москве откроют десять станций метро

Город в ожидании одного из самых мощных прорывов в истории московского метро – до конца года будет открыто десять станций. Фото: Алиса ТИТКО

Город в ожидании одного из самых мощных прорывов в истории московского метро – до конца года будет открыто десять станций. С открытием участка от «Мневников» до «Каховской» количество действующих станций Большой кольцевой линии увеличится с 12 до 22. А это уже – 70% кольца. Всего на БКЛ будет 31 станция.

- Запуск одновременно десяти станций — уникальный случай в истории метростроения. До их открытия осталось убрать строительные площадки, благоустроить станции и обкатать пути, - сказал Сергей Собянин, мэр Москвы.

Сейчас на станции «Терехово» распаковывают автоматы для продажи билетов, начали тестировать турникеты. Уже заработали эскалаторы. Фото: Алиса ТИТКО

Сократить время в пути

Большая кольцевая линия открывается постепенно с 2018 года. Первый участок – от «Петровского парка» до «Делового центра», потом появилась «Савеловская», станции от «Электрозаводской» до «Нижегородской», следом - «Народное ополчение» и «Мневники».

Станция «Аминьевская». Фото: mos.ru

В ближайшее время готовят к открытию большой участок от «Терехово» до «Каховской» - всего десять станций. Это юго-западная часть Москвы.

Ожидается, что новые станции разгрузят Балаклавский проспект, улицу Обручева, Аминьевское, Рублевское, Киевское и Калужское шоссе. Сократиться путь и пассажиров метро, которые ранее делали пересадки на другие линии, доезжая в центр. К тому же существенно разгрузятся действующие станции метро «Калужская» - на 44% и «Севастопольская» - на 61%.

На станции работает около 600 человек и это, не считая рабочих, которые благоустраивают уличное пространство возле станции. Фото: Алиса ТИТКО

- Открытие весомого участка метро однозначно облегчит транспортную доступность москвичей. К тому же Большая кольцевая линия соединит многие ветки метро, а это означает, что сократится время на пересадки. Есть вероятность, что часть автомобилистов, которые живет в близости от будущих станций БКЛ, будут чаще спускаться в метро. И если запланированы перехватывающие парковки возле новых станций, то подземкой будут пользоваться и автомобилисты из других районов, - считает Петр Шкуматов, координатор общественного движения «Синие ведерки».

Станция «Зюзино». Фото: mos.ru

Античная мозаика и «волны-барханы»

В настоящее время строители завершают работы на станциях «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская» («Воронцовскую»), «Зюзино». Одновременно с новыми станциями откроют и отреставрированную «Каховскую».

В ближайшее время готовят к открытию большой участок от «Терехово» до «Каховской» - всего десять станций. Это юго-западная часть Москвы. Фото: Алиса ТИТКО

Сейчас на станции «Терехово» распаковывают автоматы для продажи билетов, начали тестировать турникеты. Уже заработали эскалаторы. На станции работает около 600 человек и это, не считая рабочих, которые благоустраивают уличное пространство возле станции. Из вестибюлей станции можно будет попасть на территорию Мневниковской поймы.

«Кунцевская» свяжет три линии метро и МЦД-1. После открытия станции тут появится гигантский транспортно-пересадочный узел. Оформили станцию в стилистике античной мозаики в светло-сером оттенке.

Станция «Мичуринский проспект». Фото: mos.ru

Станция «Давыдково» улучшит транспортное обслуживание районов Можайский и Фили-Давыдково. Тоннель здесь строят по испанской технологии с платформами по бокам. Выходы предусмотрены на обе стороны Аминьевского шоссе и к Инициативной улице.

«Аминьевская» расположена рядом с одноименным шоссе и станцией Киевского направления МЖД, которая в перспективе войдет в состав МЦД-4. На станции будет запоминающийся дизайн - мягкие «волны-барханы» с точечными светильниками на потолке и темно-коричневые гранитные колонны.

«Мичуринский проспект» строят вдоль улицы Удальцова. Оформление выбрано в китайском стиле – иероглифы, красные и серые цвета. В будущем с этой станции можно будет пересесть на Калининско-Солнцевскую линию метро.

Станция «Новаторская». Фото: mos.ru

«Пламенеющий потолок» и пчелиные соты

Станция «Проспект Вернадского» оформлена в стиле хай-тек – черные гранитные колонны, оранжевые стены и «шахматный» светильник на потолке. Над путями будет прозрачная галерея, которая позволит пассажирам сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии.

«Новаторская» расположится под улицей Новаторов на пересечении с Ленинским проспектом. Дизайнеры придумали для этой станции «пламенеющий» потолок, также решено использовать алюминиевые панели и скамейки из дерева. В будущем со станции можно будет сделать пересадку на Троицкую линию метро.

Следующая станция «Воронцовская». Она находится в одноименной промзоне, рядом со станцией метро «Калужская». Интерьеры выбрали космические – алюминиевые детали, 3D-потолок с неоновыми светильниками, который будет напоминать Млечный путь.

«Зюзино» имеет запоминающийся потолок с пчелиными сотами – светодиоды создадут красивую подсветку. Для отделки станции использовали серые, черные и желтые цвета. Новая станция находится на пересечении улицы Каховки с Севастопольским проспектом.

Станция «Каховская», которая была построена в 1969 году, также войдет в состав БКЛ. Для того, чтобы она резко не выделалась на фоне новых станций, решили модернизировать инфраструктуру. За два года заменили старые рельсы, инженерные коммуникации, обновили облицовку стен.

Станция «Проспект Вернадского». Фото: mos.ru

Какие планы по БКЛ?

Проходческие работы на БКЛ полностью завершатся к концу 2021 года, а окончательно кольцо замкнется в конце 2022 – начале 2023 года. Известно, что в состав БКЛ войдут все станции Каховской линии - «Каховская», «Варшавская» и «Каширская».

- Как и «Каховская», станции «Варшавская» и «Каширская» будут реконструированы. Работы предполагается завершить в 2022 году и в дальнейшем ввести станции в эксплуатацию вместе с восточным участком БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской», - рассказали в мэрии Москвы.

Общая протяженность БКЛ составит 70 километров, будет 31 станция.

Фото: mos.ru

Строительство на других линиях метро

В Москве в период с 2022 до 2024 года планируется спроектировать и построить 58,5 км линий метро, 25 станций и 3 электродепо. В настоящее время одновременно ведутся работы по строительству:

- на Люблинско-Дмитровской - участок от «Селигерской» до станции «Физтех»,

- на Калининско-Солнцевской — до «Внукова»,

- Троицкая линия метро,

- разрабатываются проекты Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток.