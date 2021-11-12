Качественная медицина шаговой доступности

Обновлена горбольница в Протвине. Фото: Пресс-служба правительства МО.

Пенсионерка из Чехова Ольга Рыбальченко бывает в местной взрослой поликлинике довольно часто - в силу возраста. Раньше, говорит, и видавший виды ремонт, и оснащение медучреждения вызывали у местных жителей немало вопросов.

- А теперь - сами посмотрите - совсем ведь другое дело! - объясняет женщина. - Коридоры чистенькие, стены и пол - красота, новая аппаратура для диагностики. Кроме того, теперь все намного удобнее стало - теперь все врачи и лаборатории находятся в одном корпусе. А раньше нужно было из здания в здание переходить. Молодым, может, еще и ничего, а с моими ногами…

«Теперь» - это после капитального ремонта. Чеховская поликлиника № 2 на Пионерской улице стала одним из первых объектов здравоохранения, отремонтированных по областной программе капремонта больниц, поликлиник и стационаров.

«ЧТОБЫ ЛЮДИ ПОЧУВСТВОВАЛИ ПЕРЕМЕНЫ»

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва ремонт чеховской поликлиники начали в 2020 году. Шутка ли, двухэтажное здание с колоннами было построено в далеком 1957-м (когда-то это был роддом), и с тех пор если и ремонтировалось, то только косметически. Уже весной нынешнего года отремонтированный корпус начал принимать первых пациентов, а в июне заработал в полную мощность. Как объясняют эксперты, вместо обычной поликлиники появился целый клинико-диагностический центр, в котором можно пройти самое полное обследование - от кардиографии, УЗИ и гастроскопии до маммографии.

После капремонта Видновской поликлиники прием пациентов проводится в комфортных условиях. Фото: Пресс-служба правительства МО.

Качественная медицинская помощь рядом с домом - один из самых главных запросов, которые поступают от жителей Подмосковья. В нынешнем году в Московской области капитальный ремонт шел на 40 объектах здравоохранения. В этом списке 15 поликлиник, 22 стационара, 3 учреждения матери и ребенка. Половину медучреждений должны сдать в этом году.

ВАЖНО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв:

«Каждый объект здравоохранения крайне важен для жителей. Главы должны лично контролировать проведение ремонтных работ. Все проекты нужно завершить в срок. Сейчас стандарты и поликлиник, и стационаров должны соответствовать самому высокому уровню».

11+9

Важно: то есть капитальный ремонт предполагает не только изменение внешнего вида зданий уже давно существующих больниц, но и их техническое оснащение самой современной аппаратурой. Происходит модернизация всей начинки поликлиник и стационаров.

Кроме того, Московская область продолжает приглашать на работу лучших врачей из других регионов - не только узких специалистов, но и терапевтов, педиатров. В регионе, напомним, для этого выработали целую программу мотиваций. И речь не только об отличных зарплатах. Тут еще и решение жилищного вопроса. Для этого действует социальная ипотека (область обеспечивает первоначальный платеж и гасит основное тело кредита). Также жильем обеспечиваются врачи и фельдшеры, которые едут работать в фельдшерско-акушерские пункты в отдаленных районах.

На текущей неделе Андрей Воробьёв во время совещания с главами муниципалитетов в формате видео-конференц-связи вновь напомнил, что до конца года 20 из 40 объектов здравоохранения, где идет капремонт, должны быть сданы.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова уточнила, что 11 включенных в список объектов уже работают. Еще 9 планируют открыть в ноябре и декабре. (См. «Конкретно».)

Планы 2022-2021 Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сказано

- Очень хочется, чтобы мы в этом году достойно завершили программу, - говорит губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Чтобы люди почувствовали перемены, совершенно другой и облик, и форму, и, конечно, содержание работы нашей системы здравоохранения.

КСТАТИ

Первым медучреждением, который был открыт в нынешнем году после капитального ремонта, стал инфекционный корпус Жуковской городской клинической больницы. И, наверное, в этом есть некий символ времени. Весной 2020 года, когда грянула пандемия коронавируса, корпус стал главным для всего города очагом «обороны» от заразы. В красной зоне местного ковидного госпиталя врачи и медсестры спасли сотни человек.

Капремонт двухэтажного здания начали во время небольшой передышки, когда число заболевших пошло на спад, и провели в рекордно сжатые сроки. Все палаты оборудованы в виде автономных боксов с отдельными душем и туалетом. В каждом - кнопка вызова и связи с персоналом.

К слову, раньше в здании не было лифта, а во время капитального ремонта его оборудовали. Так будет намного проще перемещать между этажами пациентов и медиков. Плюс полностью заменены системы инженерных систем и коммуникаций, включая вентиляцию.