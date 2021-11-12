Высшая наука на берегу Волги

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и академик Юрий Оганесян. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Если от железнодорожной станции Дубна идти к институту, это сначала по улице Вавилова. Затем налево, по Курчатова, мимо памятника великому физику. А там уж рукой подать до улицы Жолио-Кюри, где стоит тот самый всемирно известный институт. Дальше - улица Сахарова, одна из самых длинных в городе.

Словом, если вы оказались в Дубне, даже по местной топографии сразу ясно, что вы в наукограде.

В Подмосковье находятся 8 из 14 российских наукоградов. И Дубна занимает в этом списке особое место. Расположенный здесь Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), без всяких сомнений, известен на весь мир. На протяжении многих десятилетий тут совершаются открытия, которые имеют большое мировое значение в области энергетики, медицины, космонавтики. Именно здесь открыли и львиную долю новых элементов Периодической системы Менделеева. Так что неспроста химический элемент под номером 105 называется Дубний (в честь города), 115-й - Московий (в честь Московской области), а самый последний на данный момент, 118-й, - Оганесон, в честь многолетнего руководителя Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Юрия Оганесяна.

Во Всемирный день науки за мир и развитие губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Дубну, чтобы поздравить академика РАН Оганесяна - на днях Юрий Цолакович был объявлен лауреатом первой Международной премии ЮНЕСКО имени Менделеева наряду с Винченцо Бальцани, выдающимся итальянским химиком. Церемония награждения состоится в Париже 15 ноября. Это единственная премия ЮНЕСКО в области фундаментальных наук.

«Превосходит всех своих конкурентов»

Помимо поздравлений с премией ЮНЕСКО Андрей Воробьёв вручил ученому еще одну награду - звание «Почетный гражданин Московской области».

- Юрий Цолакович, мы все очень радовались в очередной раз за ваши достижения, успехи, - отметил губернатор. - И, конечно, зная вас как человека скромного, не любящего всего этого церемониала, понимаешь, что работает большая дружная команда. Работает давно. Я хочу сказать вам искренние слова благодарности. И за достижения, и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, ваши последователи, люди, которые должны добиться каких-то следующих высот. От всей души хочу вас поздравить и вручить награду «Почетный гражданин Московской области».

Академик поблагодарил Андрея Воробьёва и вспомнил первый визит губернатора в ОИЯИ - Андрей Юрьевич на тот момент только вступил в должность:

- Наш ускоритель ДЦ-280 тогда только строился. Теперь он превосходит всех своих конкурентов в мире вместе взятых в несколько раз. Ему нет аналогов!

О науке за чашкой чая

Дубна - единственный населенный пункт Подмосковья, который находится на Волге. Микрорайоны города расположены по обоим берегам великой реки. Но еще лет 80 назад на этом месте стояли лишь несколько небольших деревень. После войны, в 1946-м, здесь начали строить засекреченный научный поселок, где ведущие советские физики работали бы над созданием первого поколения ускорителей атомов. В 1956 году действующие здесь научные учреждения и лаборатории вошли в состав Объединенного института ядерных исследований. А сегодня членами ОИЯИ являются 18 государств.

Важно, что даже после лихолетья 1990-х в Дубне удалось сохранить научный потенциал института. ОИЯИ и по сей день можно назвать градообразующим предприятием. В Дубне живет около 74 тысяч человек. Почти 5,2 тысячи из них работают непосредственно в институте.

Вместе с академиком Оганесяном Андрей Воробьёв наградил и других сотрудников ОИЯИ (см. «Конкретно»).

После награждения губернатор пообщался с учеными за чашкой чая - обсудили развитие российской науки и новые передовые проекты.

Например, еще одна гордость не только института, но и всей российской науки - коллайдер NICA. Эта установка для разгона элементарных частиц строится в ОИЯИ силами международной коллаборации. Для чего она нужна? Ученые смогут сталкивать тяжелые атомы на высочайших скоростях. Это позволяет изучать, как они распадаются. И узнать, как вела себя наша Вселенная в первые мгновения своего образования после Большого взрыва. В будущем эти знания помогут науке разработать новые источники энергии, новые способы лечения онкологии и, например, позволить человеку совершать дальние космические полеты. (Сейчас, как считается, добраться живым даже до Марса невозможно из-за мощной солнечной радиации.)

Труд молодых ученых очень важен для развития науки. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

- Труд ученого весьма сложный, потому что часто закрыт. Хочу пожелать еще, чтобы у наших великих ученых были популяризаторы, - сказал Андрей Воробьёв. - Люди, которые простым людям рассказывали химические, физические, математические процессы, как они влияют на нашу повседневную жизнь. Мне кажется, это тоже очень важная компонента - развитие науки в жизни нашей страны и каждого человека. Спасибо вам!

КОНКРЕТНО

Кто и чем награжден

1. Юрий Оганесян, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академик РАН, - почетное звание «Почетный гражданин МО».

2. Григорий Трубников, директор ОИЯИ, академик РАН, - Знак «За заслуги перед МО» II степени.

3. Сергей Дмитриев, вице-директор ОИЯИ, - Знак «За заслуги перед Московской областью» III степени.

4. Михаил Иткис, заместитель научного руководителя Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, - Знак «За заслуги перед МО» III степени.

5. Владимир Утенков, начальник сектора Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, - почетное звание «Заслуженный деятель науки МО».

6, 7. Георгий Гульбекян, главный технический специалист Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ; Василий Семин, начальник отдела Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, - Знак Преподобного Сергия Радонежского.