Наукоград преображается

Автодорожный мост через Волгу в городе Дубна Московской области. Фото: Пресс-служба правительства МО

Мост через Волгу

За последние годы Дубна буквально преобразилась. Один из главных объектов, реализованных по президентскому проекту, - это красавец мост через Волгу. Горожане ждали его появления с нетерпением. Ранее жителям приходилось переправляться с одного берега на другой в объезд, а это почти 50 км в один конец. Новый четырехполосный мост длиной в два километра позволяет добраться из одной части Дубны в другую намного быстрее и удобнее. Кроме легковых автомобилей и автобусов по новой дороге поехали и большегрузы, которые обеспечивают всем необходимым резидентов Особой экономической зоны.

- 50 лет мечтали, и мечта исполнилась, - не скрывая эмоций, отмечал почетный гражданин города, генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» Владимир Трусов.

Центр притяжения

Под стать долгожданной переправе - обновленная волжская набережная. 18 гектаров благоустройства! Этот проект в 2018 году победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сегодня это центр притяжения всего города.

Здесь облагородили центральный пляж, установили новое освещение, выложили прогулочные дорожки с покрытием из брусчатки. Восстановили и обустроили три спуска к воде и ротонды. Также появилась новая волейбольная площадка, теннисные и шахматные столы, воркаут. А еще игровые зоны для ребятишек всех возрастов, амфитеатр, коворкинг и лекторий. На всей территории провели масштабное озеленение, сделали новую систему видеонаблюдения и Wi-Fi.

Кроме того, в 2022 году планируется благоустройство сквера на проспекте Боголюбова.

Учеба с комфортом

Меняется и городская система образования. В 2019 году по поручению Андрея Воробьёва когда-то городскую школу № 4 преобразовали во флагманский физико-математический лицей, носящий имя видного академика, руководителя Объединенного института ядерных исследований Владимира Кадышевского. Большую часть жизни он проработал в Дубне, воспитал не одно поколение ученых.

Нынешний учебный год лицей уже начал в новых стенах. От прежнего здания 1943 года постройки остался только исторический облик, внутри же это современный образовательный комплекс с учебными классами, актовым и лекционным залами, библиотекой, кабинетом хореографии, мастерскими и большим спортзалом. Также оборудованы лаборатории химии, физики, 3D-моделирования и робототехники, кабинет инженерной графики и технологии. На территории появился стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой, легкоатлетический сектор.

- Наша цель - создание комфортной образовательной среды для гармоничного развития учеников в сфере естественных наук, информационных технологий и математики, раскрытия их талантов, - отметил директор лицея Юрий Курлапов.

Главная особенность лицея - «практика» от ведущих ученых исследовательских институтов в лабораториях ОИЯИ. Это отличный фундамент для образования будущих ученых!