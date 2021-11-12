На юго-востоке Москвы в бывшей промзоне Грайвороново появится индустриальный квартал

На юго-востоке Москвы появится еще один индустриальный квартал. Сейчас там находятся склады и автосервис Фото: Василий Вахрин

В столице опубликован проект решения о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны Грайвороново в Нижегородском районе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На юго-востоке Москвы около станций МЦК и второй линии МЦД «Новохохловская» появится еще один индустриальный квартал, - отметил заммэра. - Сейчас там находятся склады и автосервис. Площадь участка бывшей промзоны, подлежащего комплексному развитию превышает 3,7 гектара. В его реорганизацию инвестор вложит 15 миллиардов рублей. Ежегодные поступления в бюджет города составят 1,3 миллиарда рублей».

На участке планируется возвести более 55 тысяч квадратных метров недвижимости – научно-производственные и общественно-деловые пространства, в которых появится более 400 новых рабочих мест.

«Почти 40 тысяч квадратных метров выделено под научно-производственную деятельность, - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Банки, кафе, магазины и спортивные площадки займут более 15 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделят благоустройству и озеленению территорий».

Напомним, комплексное развитие территорий (КРТ) бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.