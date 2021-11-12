Москва вступила в предзимье: снегопады, дожди и солнце будут сменять друг друга до конца ноября

Это еще не зима, но уже не классическая осень. Холода наступают и отступают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 12 ноября Москва проснулась, припорошенная свежим снегом. Накануне МЧС опубликовало экстренное предупреждение. Сообщалось о мокрых осадках, снеге с дождем. Осадки замерзнут на проводах, на дорогах гололедица.

Ситуация на дорогах действительно немногим сложнее, чем в рядовой день. Если обычно для Москвы утром характерны пробки в 5-6 баллов, то сейчас Департамент транспорта спрогнозировал дорожную ситуацию на балл сложнее. Заторы в 6-7 баллов сохраняется до конца дня, а к вечеру могут достигнуть и 9 баллов. Водители уже посетовали в социальных сетях, что трафик действительно тормозится из-за скользких дорог.

Москва вступила в предзимье Фото: Иван МАКЕЕВ

Судя по онлайн табло аэропортов, избыточной задержки рейсов погодные условия не вызвали. В Домодедове, Внукове и Шереметьеве в общей сложности задерживаются чуть более десяти самолетов.

Зима в этом году нерешительная, а первые дни ноября в Москве теплее климатической нормы. Поэтому много где в городе до сих пор зеленеет трава. О том, что происходит с погодой и чего ждать дальше, kp.ru спросила синоптика.

Установления снежного покрова в столичном региона пока ждать не стоит Фото: Иван МАКЕЕВ

— Мы вступили в предзимье: это еще не зима, но уже не классическая осень. Холода наступают и отступают. Позиционная борьба, по всей видимости, будет продолжаться до конца ноября. Снег, который выпал утром 12 ноября, во второй половине дня может смениться дождем. Температура будет +4 градуса Цельсия. Следующая ночь будет такой же теплой и от снега ничего не останется, — рассказал kp.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Утром 12 ноября Москва проснулась, припорошенная свежим снегом Фото: Иван МАКЕЕВ

14-15 ноября (воскресенье-понедельник) синоптики вновь ждут снег в Москве и в целом на Русской равнине.

— Заток более холодного воздуха, переход на северный ветер. Температура будет отрицательной, даже среднесуточная — ночью и днем. К конце недели температура будет опять расти, — отметил эксперт.