В Мытищах задержан мужчина, который спустил на женщину бойцовскую собаку: Он сказал «взять»

По видео и номерам автомобиля сотрудники полиции установили личность мужчины

В подмосковных Мытищах задержали мужчину, который спустил бойцовскую собаку на женщину. История произошла еще 25 октября. Почти три недели ушло на поиски подозреваемого. Ранее мужчина и женщина не были знакомы.

- Полицейскими задержан мужчина, натравивший собаку на женщину. Ранее в отдел полиции поступило заявление от местной жительницы 1983 года рождения о привлечении к ответственности неизвестного мужчины, который натравил на нее собаку, – рассказала kp.ru Татьяна Иванова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Женщина рассказала, что водитель красной Audi чуть не сбил ее. Она достала мобильный телефон и стала снимать на видео машину. Водитель увидел это, вышел и выпустил из машины бойцовскую собаку со словами: «Взять, взять».

Полицейским женщина рассказала, что мужчина стал выхватывать мобильный телефон, в этот же момент на нее набросилась собака, повалила ее на землю. Доказательства сохранились на видео, которое женщина также предоставила полицейским. Самой же пострадавшей с полученными травмами пришлось обратиться в больницу.

По видео и номерам автомобиля сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 35-летний местный житель. Сейчас он является подозреваемым в совершении противоправного деяния.

- Нами назначена проверка, после чего будет принято процессуальное решение. Сейчас пострадавшая проходит судебно-медицинскую экспертизу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Делом уже заинтересовались следователи, так как стало известно о серьезных травмах женщины – множественные раны руки и плеча. Они просят передать им материалы из органов полиции для проведения объективной проверки.

- По данным следствия, женщина попыталась запечатлеть на телефон регистрационный знак автомобиля, чем вызвала агрессию у мужчины. Он выпустив собаку бойцовской породы с заднего сидения машины, дал животному команду о нападении, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.