В Сергиевом Посаде гаишник в такси выстрелил из травмата в голову собственной дочке

Оба были в состоянии алкогольного опьянения. При этом дочка ругала отца за то, что тот перебрал с выпивкой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Конфликт родного отца и дочери случился в машине такси в подмосковном городе Сергиев Посад. В 10-м часу вчера четверга, 11 ноября, 47-летний гаишник, капитан полиции Сергей Варакин вызвал такси к одному из местных кафе. В машину он сел вместе с 20-летней дочкой-студенткой. По словам таксиста ссориться они начали еще на улице.

- Оба были в состоянии алкогольного опьянения. При этом дочка ругала отца за то, что тот перебрал с выпивкой, - рассказал kp.ru собственный источник в правоохранительных органах

Терпеть это гаишник не стал. Сначала он оскорблял дочку.

- Он кричал «заткнись мразь». А потом я услышал хлопок похожий на выстрел, - дал показания водитель такси.

Ошарашенный мужчина тут же остановил машину. Девушку со следом от выстрела, благо из травматического пистолета, он нашел на заднем пассажирском сиденье. Ее отец сразу сбежал. Студентку в больницу увезли на скорой.

- Выстрел из травматического пистолета был произведен в упор, что привело к серьезным травмам. У студентки диагностирована черепно-мозговая травма и перелом височной кости, - добавил источник kp.ru в следствии.

В тот же день 47-летего гаишника задержали. Из органов его уже уволили. Тем временем Подмосковный СК возбудил уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство», - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ По Московской области.

Теперь уже бывшему полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи уже опросили маму раненой девушки. Формально семья была вполне благополучной. Единственной проблемой была алкогольная зависимость, которой много дет страдал глава семейства.