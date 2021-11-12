Новый вход в Московский зоопарк украсила «река»

Фото предоставлено пресс-службой департамента строительства г. Москвы

В центре столицы на Красной Пресне уже в скором времени откроют дополнительный вход в зоопарк.

«Благоустройство территории вокруг нового входного павильона в Московском зоопарке завершается, – сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Новый дополнительный вход в зоопарк построен всего в нескольких метрах от станции метро «Баррикадная». После открытия он разгрузит действующий главный вход».

Новый вход в зоопарк сделан в виде двухэтажного павильона с кассами и автоматами по продаже билетов. На втором уровне - кафе и универсальный зал-трансформер, который можно использовать как библиотеку, лекторий и аудиторию для конференций.

Фото предоставлено пресс-службой департамента строительства г. Москвы

На выходе из павильона разместили два фонтана, а также ели с искусственным туманом. Для этого специальная система распыляет воду в виде микрокапель. Через площадку «протекает» сверкающая декоративная река. Необычный визуальный эффект создают несколько ярусов битого стекла с подсветкой, уложенные под синим стеклом.

Напомним, в зоопарке продолжается также реконструкция пешеходного перехода через Большую Грузинскую улицу и строительство павильона «Ластоногие». Пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу соединит «старую» территорию зоопарка с «новой». Павильон «Ластоногие» находится на старой территории зоопарка.