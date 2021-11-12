К выходным снег растает, но 15 ноября 2021 в Москву придут первые холода

Москвичей ожидает неустойчивая погода: сегодня и завтра температура еще выше нормы, но на следующей неделе столбик термометра опустится ниже обычных значений Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичей, конечно, предупреждали о сложной погоде в ближайшие дни, но такого безобразия мало кто ожидал. С утра пятницы на улицах валил снег, потом все это превращалось в снежную кашу под ногами и хмурое небо, кажется, не предвещает ничего хорошего. Какие сюрпризы готовят нам на кухне погоды? Об этом мы расспросили Татьяну Позднякову, главного специалиста Московского метеобюро.

- То, что сегодня произошло, было предсказано прогнозом, - говорит Татьяна Георгиевна. - Действительно в Москве выпало много снега и даже обозначился снежный покров. Но температура повышается и осадки могут быть уже в смешанной фазе - дождь, снег или снег с дождем. Поэтому образовавшийся снежный покров до завтрашнего дня может и не сохраниться. Или сохранится там, где его было много. А наибольшее количество снега выпало в Тушино - именно Северо-Запад Москвы больше всего задела снежная зона.

- Сколько времени продлится такая неприятная погода?

- В ближайшие дни погода будет улучшаться. Мы уже не ожидаем такого количества осадков, которое выпало сегодня. 13 ноября в субботу небольшие осадки возможны только местами, температура в дневные и ночные часы останется положительной. Ночью в Москве +1…+3, дневная температура +2…+4, но не исключено, что ночью местами еще будет подмораживать, поэтому в столичном регионе возможны условия для гололедицы. Что касается воскресенья 14 ноября, то атмосферное давление будет резко повышаться, ночью у нас погода облачная с прояснениями без осадков. Прояснение означает, что плотная облачность уже не сможет защищать приземный слой от выхолаживания, поэтому температура будет достигать отрицательных значений. В Москве +1…-1, по области до -4. Дневная температура останется положительной в первой половине воскресного дня 0…+2. Во второй половине дня регион будет пересекать холодный атмосферный фронт, от которого мы ждем местами небольшой снег и смену направления ветра с западного на северное. При этом произойдет понижение температуры - небольшой снежок ожидается местами уже на следующей неделе. В понедельник в ночные часы температура в Москве может понижаться до -2...-7, днем -1…-3.

Таким образом, по словам синоптика, в ближайшие дни нас ожидают неустойчивые процессы. То есть сегодня и завтра температура воздуха будет выше нормы на 2-3 градуса, а в начале следующей недели уже ниже нормы на 1.5-2 градуса. Но, самое главное, произойдут очень резкие колебания атмосферного давления, поэтому метеозависимым людям, гипертоникам следует позаботиться о своем здоровье.