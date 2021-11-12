Медицинский технопарк в Курьяново испытывает новый генетический тест на COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения комплекса биомедицинских технологий "Мосмедпарк" в Печатниках . Фото: Станислав Красильников/ТАСС

С пандемией борются не только врачи, но и производители лекарств, медтехники и другого «оружия» против COVID. Одной из таких инновационных площадок стал в столице медицинский технопарк «Мосмедпарк» в Курьяново.

«Здесь создан уникальный в стране технопарк, - сказал сегодня, 12 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра «Мосмедпарка». - В нем есть все для различного рода испытаний - начиная от изобретений и заканчивая выдачей уже регистрационных удостоверений, включая клинические испытания и технические испытания».

Мэр напомнил, что технопарки Москвы сегодня насчитывают около двух тысяч инновационных предприятий и десятки тысяч рабочих мест.

«Конечно, важное направление московских технопарков, особенно в пандемию - это развитие медицинского направления, - сказал Собянин. - Во время пандемии необходимо было нарастить объемы, мощности наших фармацевтических московских промышленности, медицинских изделий. И я благодарен производителям, которые нарастили объемы в 1,5-2 раза. Но помимо известных лекарственных препаратов потребовались новые инновационные решения, новые препараты, и, конечно, фармацевтика в целом, биотехнические лаборатории включились в эту работу».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Медицинский технопарк «Мосмедпарк» работает в столице с 2017 года на площадке бывшей инфекционной клинической больницы № 3 в Курьяново.

Для фармкомпаний и производителей медицинских изделий технопарк обеспечивает необходимую инновационную инфраструктуру для создания новой продукции - от прототипирования до клинических исследований, регистрации и производства. В распоряжении разработчиков лекарств и медтехники:

- Центр 3D-прототипирования – с полным набор услуг по созданию полигональных и твердотельных 3D-моделей по чертежам, эскизам, рисункам и фотографиям, 3D-печать моделей различного назначения и любой сложности;

- Центр генетических исследований и разработки диагностических систем – инновационная биотехнологическая лаборатория;

- Центры доклинических и клинических исследований с собственным коечным фондом;

- Испытательные лаборатории – для медицинских изделий и лекарственных препаратов;

- Центр регистрации и сертификации медицинских изделий.

К примеру, резиденты технопарка активно участвуют в борьбе с пандемией, поставляя тест-систем диагностирования Covid-19 для городских стационаров.

Сейчас на стадии клинических испытаний находится разработка теста на генетическую предрасположенность течения Covid-19. Это совместный проект технопарка и Департамента здравоохранения Москвы. Площадками для исследования ноу-хау стали больницы №№ 15, 40 и 67, НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Всего за 4,5 часа тест поможет вычислить возможные осложнения от вируса и подобрать лекарства, необходимые для лечения конкретного пациента. Благодаря этому риск осложнений и уровень смертности снизятся. Помимо этого, уменьшатся и расходы городского бюджета на оказание медицинской помощи.

ЦИФРЫ

Всего в технопарке «Мосмедпарк» в Курьяново арендуют площади более 30 компаний, в которых трудятся порядка 450 человек. Средняя зарплата составляет 103,8 тысячи рублей в месяц.

В развитие технопарка вложено 1,2 миллиарда рублей инвестиций. Из них более 900 миллионов рублей - от компаний-резидентов. Кроме того, столичные власти выделили субсидию в 180 миллионов рублей на развитие инженерной инфраструктуры.

Всего в Москве сегодня создано 45 технопарков, в том числе 6 инвестиционных приоритетных проектов по созданию технопарков. Их общая площадь - более 2,4 миллиона квадратных метров. В них работают свыше 2 тысяч высокотехнологичных компаний, создано более 68 тысяч рабочих мест.