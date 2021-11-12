«Майбах» миллиардера Игоря Рыбакова попал в массовое ДТП: «Вышел из машины за пять минут до аварии»

Днем 12 ноября на дублере Ленинградского проспекта в Москве в районе дома №40 столкнулись четыре машины. Фото: АГН "Москва"

Днем 12 ноября на дублере Ленинградского проспекта в Москве в районе дома №40 столкнулись четыре машины. На месте работают оперативные службы города.

— Занято две полосы из четырех в сторону области. Движение в районе аварии затруднено, — сообщили kp.ru в Департаменте транспорта Москвы.

Две машины участников аварии принадлежат известным людям. Красная BMW X4 записана на Елену Болотову. Она известный пиар-агент российских футболистов. Профильные издания называют ее главным рекламщиков наших спортсменов. Среди ее «подопечных» Федор Смолов, Александр Самедов и Георгий Джикия. В прошлом она работала с Ксенией Собчак.

Госавтоинспекция Москвы пока не выпустила комментарий о причинах аварии. Фото: АГН "Москва"

— За рулем был мой муж. Меня в машине не было. Пока непонятно, кто виноват в аварии, на месте плохая связь, — рассказала kp.ru Елена Болотова.

В задний бампер X6 врезался черный Maybach. Он принадлежит российскому миллиардеру из списка Forbes Игорю Рыбакову.

Не исключено, что виной всему сложные погодные условия: после утреннего снегопада в Москве водители жалуются на скользкие дороги. Фото: АГН "Москва"

— Игорь Владимирович вышел из машины буквально за пять минут до аварии. На месте сейчас скорая. В «Майбахе» был только водитель, он говорит, что очень сильно тряхнуло, — сообщил kp.ru пиар-директор Рыбакова Глеб Климентьев.

Госавтоинспекция Москвы пока не выпустила комментарий о причинах аварии. Не исключено, что виной всему сложные погодные условия: после утреннего снегопада в Москве водители жалуются на скользкие дороги.