Во время реконструкции на МКАДе построили 78 искусственных сооружений

Вид с квадрокоптера на реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе на северо-востоке Москвы. Фото: АГН Москва

В столице продолжается масштабное обновление Московской кольцевой автодороги (МКАД). По проекту по всей длине маршрута строятся дополнительные полосы, расширяется проезжая часть, реконструируются развязки на пересечении с магистральными и районными улицами.

«За десять лет при реконструкции транспортных развязок на МКАДе построено 78 искусственных сооружений, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сюда входят 57 эстакад, 10 тоннелей, 11 путепроводов. Кроме того, появились 13 пешеходных переходов и 5,1 километра шумозащитных экранов. При этом было построено и реконструировано 158,6 километра дорог».

Напомним, с 2011 по 2021 год на МКАДе полностью переделали 18 устаревших развязок.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, помимо реконструкции самих развязок, проводится комплексное развитие соседних с МКАД улиц, расширение проезжей части за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос», - добавил Рафик Загрутдинов.

По его словам, сегодня на кольцевой автодороге строятся четыре развязки:

- на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе;

- с улицей Липецкой;

- с улицами Верхние Поля и Капотня, которые позволят разгрузить один из самых пробочных участков на МКАДе и откроют водителям выезд на кольцевую магистраль с Южной рокады.