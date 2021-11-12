Новые надземные переходы на МЦД и скоростных трассах: Пешеходам станет удобнее на дублере Кутузовского проспекта и Юго-Восточной хорде

Полукруглый пешеходный переход построят вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Фото: mos.ru

В ближайшие годы в столице появятся дополнительные маршруты для водителей и пешеходов. Строители продолжают прокладывать новые линии и улучшать действующие на Московских центральных диаметрах. Одновременно соединяют районы по всему городу с помощью хордовых магистралей и дублёров крупных автотрасс.

- Развитие инфраструктуры МЦД, в том числе третьего и четвертого диаметров, включает в себя строительство дополнительных железнодорожных путей, переходов, остановочных пунктов и транспортно-пересадочных узлов, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Все надземные пешеходные переходы оборудуются лифтами для инвалидов и мам с колясками. А подземные - лифтами, где это возможно, или пандусными сходами.

В Стройкомплексе столицы рассказали, на каких участках станет удобнее и быстрее переходить через МЦД и новые скоростные автодороги.

А ВОКРУГ - ВИТРАЖИ С УЗОРАМИ

Необычный надземный переход протянут через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта. Конструкция вроде знакомая - «труба» белого цвета с огромными стеклянными стенами. Но витражи на входных павильонах и в пролете украсят футуристическим узором. Эти линии напомнят о микросхемах.

Фото: mos.ru

Длина перехода - около 100 метров, высота - 2,4 метра. Кроме лестниц с пандусами для колясок и великов, на каждом спуске поставят лифт. Вокруг входов появятся благоустроенные площадки, велопарковки и лавочки.

Где: на западе столицы около станции Рабочий Посёлок МЦД-1 в районе улиц Полоцкая и Гвардейская.

Когда откроют: в 2022 году.

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ И СНЕГА

В Капотне надземный пешеходный переход через улицу Верхние поля появится между торговый комплексом «Мега Белая дача» и музеем-заповедником «Кузьминки-Люблино». Конструкцию соберут из стальных ферм с остеклением и алюминиевых панелей. В фасады входных «башен» встроят световые полоски из стекла. Благодаря этому днем внутри будет много света. А ночью сооружение украсит архитектурная подсветка.

Фото: mos.ru

Переход весь будет из острых углов. Такая постройка защищает проходящую под ней дорогу от дождей и снега. Длина маршрута - около 50 метров, ширина - 3 метра. По расчетам переправа рассчитана на 160 человек в час и может выдерживать до 700 человек в час пик.

Где: на улице Верхние Поля, около строения 71.

Когда откроют: в 2022 году.

ПОДВЕСНЫЕ МОСТЫ МЕЖДУ БАШНЯМИ

Полукруглый переход в районе 14-го километра МКАДа будет похож на средневековую переправу с башнями-крепостями. Такую конструкцию с подвесными платформами столичные архитекторы выбрали для пешеходного перехода впервые. Еще и высота - 3 этажа! Надземные уровни украсят витражным остеклением. По «висячим мостам» можно будет пройти от соседних магазинов «Декатлон» и OBI в сторону рынка «Садовод». Кстати, рядом уже есть развязка с двумя надземными переходами, однако они уже не справляются с огромным потоком людей.

Где: вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАДа.

Когда откроют: в 2022 году.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

ЧТО ЕЩЕ ПОЯВИТСЯ

Сразу десять пешеходных переходов перекинут в ближайший год через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2 около станций Красный Строитель, Покровское и Котляково. Пассажиры электричек и жители соседних районов смогут спокойно перейти железку и автодорогу в таких точках:

- около дома 48 на Дорожной улице и дома 22, строения 5 на улице Подольских Курсантов;

- между жилым комплексом «Южная Битца» и автобусной остановкой «Ботанический сад» (рядом с Ботаническим садом Всероссийского НИИ лекарственных и ароматических растений);

- около выхода на платформы станций МЦД-2;

- вдоль внутренней стороны МКАДа;

- около отстойно-разворотной площадки автобусов у станции Котляково.

«На участке Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД появятся четыре подземных пешеходных перехода, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В каждом из них разместят лифты для инвалидов и пожилых людей. Новые переходы проложат в районе улицы Бехтерева, около дома 11, корпус 1; дома 15, строение 5; дома 41, корпус 1, а также около дома 29Г по Севанской улице».