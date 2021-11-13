Ликсутов: Пассажиры метро совершили почти 22 млн поездок со скидкой по акции «Время ранних»

Акция стартовала в ноябре 2020 года на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Фото: М. Денисов / mos.ru

За год действия акции «Время ранних» пассажиры московского метрополитена совершили со скидками более 21,5 миллиона поездок. Акция стартовала в ноябре 2020 года на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Благодаря скидкам пассажиры этих линий по рабочим дням утром во внепиковые часы могут сэкономить на проезде до 50%. Ежедневно поездки по сниженным тарифам совершают около 95 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

- По поручению мэра мы постоянно повышаем комфорт поездок, - рассказал Максим Ликсутов. - На самой востребованной Таганско-Краснопресненской линии теперь ходят более вместительные поезда «Москва». А в ноябре прошлого года мы запустили акцию «Время ранних». За год ей воспользовались более 21,5 миллиона пассажиров - как если бы всё население Болгарии три раза проехалось в нашем метро.

Главная цель акции «Время ранних» - разгрузить в часы пик самые многолюдные линии столичной подземки. В итоге в рабочие дни по утрам на многих станциях стало заметно свободнее. Около 5,7 тысяч пассажиров изменили время ежедневных поездок на внепиковое.

- Благодаря акции, а также выравниванию тарифа на Казанском направлении железной дороги «до вокзала», по утрам в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии стало свободнее в среднем на 6,8%, - рассказал заместитель мэра Москвы.

Так, на станциях «Полежаевская» и «Кузнецкий мост» теперь на 14% меньше пассажиров, чем раньше, а на «Октябрьском поле» число людей сократилось на 13%.

Напомним, по акции «Время ранних» пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий могут сэкономить на проезде в рабочие дни с момента открытия метро и до 7.15, затем с 8.45 до 9.15. Скидки составляют до 50% при оплате картой «Тройка», банковскими картами, смартфоном, а также при «оплате лицом» по системе Face Pay. Скидки на проезд в метро в более свободные часы введены во многих мегаполисах планеты. В России Москва стала первым городом, где есть подобный проект.