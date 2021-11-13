Мать, бросившая двух детей с дальнобойщиком в Орехово-Зуево, погибла в ДТП в тот же день

Погибшая страдала психическим расстройством, у нее была II группа инвалидности. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пропавшую жительницу Иванова, которая оставила двух детей в машине с неизвестным водителем, нашли во Владимире. Она переходила дорогу и попала под колеса машины. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Прокуратура восстановила картину произошедшего.

Взяла детей и поехала в Подмосковье

Все началось в Иваново 8 ноября. 34-летняя местная жительница Ирина Сидорова с 8-летней дочкой и 3-летним сыном остановила на улице фуру. Водителю сказала, что едет с детьми в Орехово-Зуево и попросила подвезти. Мужчина согласился, тем более, что ему было по пути – он направлялся в Москву.

34-летняя Ирина Сидорова оставила своих детей в грузовике, а сама исчезла. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Смотрю дети промокшие, маленький – без обуви. А на улице дождь и слякоть. Позже женщина в салоне стала себя неадекватно вести – кричала на детей, пыталась уложить их спать, они не слушались, тогда она стала бить их. Потом и вовсе сказала, что ей нужно обратно в Иваново, - рассказывает 33-летний Александр Афонин, водитель фуры.

Другой мог бы просто высадить Ирину с детьми на трассе и поехать дальше, но Александр переживал за малышей. Он попытался связаться с другими дальнобойщиками, чтобы выяснить, кто может довезти женщину с детьми обратно. И даже договорился с водителем. Пересадка должна была состояться в Орехово-Зуево. Но при остановке женщина сразу же выскочила из фуры и бросилась бежать. Фактически она оставила детей в машине с незнакомцем, а сама скрылась.

- Думал, что она пошла в сторону той машины, о которой я говорил, - вспоминает Александр Афонин.

Но через несколько минут водитель фуры осознал, что же произошло. У него в машине оказалось двое маленьких детей, которых бросила родная мать. Александр обратился в правоохранительные органы, рассказал о случившемся. Сестру с братом временно определили в больницу Орехово-Зуева.

В настоящее время дети помещены в ресурсную семью. Фото: прокуратура Московской области

- Дети рассказали, что в дороге ели только конфеты и пили кофе, которым угостил водитель. Куда ушла мама, они не знают, - рассказали в правоохранительных органах.

- Как себя ведут дети?

- Они спокойные. Играли в детской комнате, их накормили, переодели в чистую одежду. Дети рассказали, что любят яблоки и мандарины.

Тем временем полицейские стали искать мать. Правоохранители установили, что Ирина заходила в магазин за продуктами в Орехово-Зуеве. Но там ее след и потерялся.

Долго лечилась, отпустили на выходные

Тем временем в полицию в Иванове поступило обращение от гражданского мужа Ирины. Он сообщил, что женщина взяла дочь и сына и ушла в неизвестном направлении.

- Мужчина рассказал, что они жили вместе. Женщина страдает психическим расстройством, она инвалид второй группы, - рассказали в правоохранительных органах.

Со слов мужчины, Ирина долгое время лечилась в Иванове. У нее было психическое расстройство. На выходные ее отпустили домой. Женщина быстро приняла решение взять с собой детей и уехала.

Сотрудники полиции стали проверять семью, наведались к ним домой. В квартире было все вверх дном – разбросаны вещи, грязно, в ванной долгое время лежало постельное белье. При этом семья формально считалась благополучной и не стояла на учете.

Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Фото: прокуратура Московской области

Дни шли, а Ирину так и не могли найти. Спустя пять дней прокуратура все же восстановила картину случившегося. Оказалось, что вечером того же дня 8 ноября Ирина Сидорова попала под колеса автомобиля во Владимире и скончалась на месте.

С кем будут жить дети

Дальнейшая судьба 8-летней дочки и 3-летнего сына погибшей Ирины Сидоровой сейчас определяется правоохранительными органами. Опека ищет кровных родственников женщины для решения вопроса о передаче им детей. По предварительной информации, гражданский муж Ирины Сидоровой не является отцом детей.

- В настоящее время дети помещены в ресурсную семью. Мы контролируем соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, - сообщили в прокуратуре Московской области.

Брат и сестра оказались общительными малышами, они не боятся встреч с новыми для них людьми. Девочка учится в школе на четверки, а мальчик раньше ходил в Иваново в детский сад.

Проверят действия полицейских

Делом занялась и прокуратура Иваново. В ходе проверки установлено, что полицейские вовремя не отреагировали на заявление гражданского мужа о пропаже женщины и ее детей.

- Не были приняты меры по установлению обстоятельств пропажи несовершеннолетних и обследованию условий жизни семьи. Это стало одним из условий нахождения детей в опасной ситуации, - сообщили в прокуратуре Ленинского района Иваново.

Прокуратура попросила разобраться и устранить нарушения.

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