Исчезнувших студентов из Шри-Ланки нашли по камерам в Москве

Студентов удалось найти по камерам видеонаблюдения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Подмосковье на учебу не явились шесть студентов из Шри-Ланки. Мужчины в возрасте от 25 до 38 лет. Все они прилетели в Россию в конце октября на обучение в Пущинский государственный естественно-научный институт. И вдруг исчезли.

- Их вещи в общежитии, а самих нет уже несколько дней. С таким заявлением обратились в полицию представители учебного заведения, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Появились версии, что иностранцы попали в нехорошую историю или их держат в заложниках. Еще одна неподтвержденная версия - конфликт в общежитии из-за девушки. Якобы разборки начались между учащимися из Азии и их земляками, которые в вузе не обучаются. А ведь приехали мужчины из другой страны, чтобы изучать русский язык.

К слову, как только студенты прилетели на учебу, были объявлены длинные "нерабочие дни" и в ВУЗах не проводили очное обучение. Фактически приступить к занятиям у них не получилось из-за антиковидных мер. Но с 8 ноября занятия возобновились, а иностранные студенты не явились на пары. Никто не знает, где они. Их документы и вещи остались в общежитии. А телефоны не отвечают.

- Руководитель одного из институтов Пущино обратился с заявлением, что иностранные студенты, приехавшие из Шри-Ланки, ушли из общежития и пока не появлялись, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Была организована доследственная проверка по факту пропажи студентов. Но иностранных граждан довольно быстро обнаружили - они были в Москве.

- Криминала в этой истории нет. Мужчины просто решили погулять в Москве. Их уже зафиксировали городские камеры видеонаблюдения, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.