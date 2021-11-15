Исторический музей завершил реставрацию здания бывшей Московской Городской думы

Реставрацию фасадов и ремонт кровли здания бывшей Московской Городской думы успели завершить к празднованию 150-летия основания Исторического музея. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реставрацию фасадов и ремонт кровли здания бывшей Московской Городской думы успели завершить к празднованию 150-летия основания Исторического музея. Сняты строительные леса и москвичи могут увидеть результаты работы мастеров, прогуливаясь возле Красной площади.

- Как и планировалось, проведена реставрация фасадов здания, воссозданы части утраченного фасада со стороны пешеходного перехода с улицы Никольской, проведена реставрация парадного крыльца и ремонт шатровых частей кровли, которые пострадали после урагана в 2017 году, - рассказал kp.ru Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.

Реставрационные работы начались в феврале 2021 года, хотя планировались годом раньше. Корректировки внесла пандемия – пришлось отложить. Работы велись под наблюдением специалистов, так как дума является объектом культурного наследия федерального значения «Здание Городской думы, 1890-1892». Это соседствующее здание от Исторического музея – расположено на Площади Революции.

Здание построили в 1892 году. Москвичам и гостям города оно запомнилось больше всего тем, что в советское время здесь располагался Музей В.И. Ленина – главный музей СССР. Соорудили его буквально за 70 дней. Перестроили старое громоздкое здание в 1935 году, так как оно якобы было испорчено в свое время «купецкими» архитекторами.

Просуществовал музей 58 лет, и после развала СССР экспозицию закрыли. Ныне здание входит в комплекс Государственного исторического музея. Здесь располагается вход в Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс Исторического музея и фондовые хранилища.

- Вопреки распространенному мнению, экспозиция Музея Отечественной войны 1812 года разместилась не в здании бывшей Городской думы, а в пространстве внутреннего двора за южным фасадом этого здания. Для организации музея двор перекрыли и разделили на два экспозиционных этажа, - напомнили в пресс-службе Государственного исторического музея.

Кстати

После реставрации: москвичей ждут новые выставки

Исторический музей подготовил юбилейные выставки для посетителей:

- 17 ноября в здании Выставочного комплекса откроется выставка «Шедевры Русского музея. «Смолянки» Дмитрия Левицкого. Особенность – серия портретов «Смолянки» никогда полностью не покидала постоянную экспозицию Русского музея. Впервые все семь портретов покажут в центре Москвы;

- 3 декабря – выставка, посвященная 300-летию Российской империи.