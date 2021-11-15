Основателю группы «Ногу свело!» Антону Якомульскому выстрелили в лицо в центре Москвы

Антон Якомульский. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ночь с субботы на воскресенье на основателя и барабанщика группы «Ногу свело!» Антона Якомульского напали в центре Москвы. Всё произошло на улице Пресненский Вал около 3 часов ночи. Музыкант был со своей женой Александрой, когда к паре подошёл неизвестный мужчина. Незнакомец стал проявлять неоднозначные знаки внимания к супруге Якомульского и вёл себя довольно агрессивно. Музыкант сначала попытался тактично избежать нежелательного контакта с прохожим. Но тот был слишком настойчив, и барабанщик встал на защиту своей супруги от неизвестного. В этот момент мужчина выхватил из кармана пистолет и выстрелил в лицо оппоненту. После чего неизвестный скрылся. Пострадал не только сам Якумольский, но и его супруга. Они получили химические ожоги разной степени. На следующий день они обратились в больницу и полицию.

— С диагнозом: химический ожог глаза 2 степени обратился 51-летний гражданин, травму получил от неизвестного, который выстрелил из газового пистолета в лицо на улице Пресненский Вал, — сообщил источник kp.ru

Сейчас по данному факту полицейские проводят проверку, просматривают камеры и пытаются установить личность нападавшего.

Антон Якомульский — барабанщик, композитор, мультиинструменталист и один из основателей группы «Ногу Свело!». Жизнь связала его с Максимом Покровским в далёком 1988 году, тогда и был создан коллектив «Ногу Свело!», а Антон стал его барабанщиком. Некоторое время Якомульский и Покровский играли вдвоем, потом в группе появился гитарист Виталий Акшевский и клавишник Михаил Серов. В 2007 году Якомульский покинет коллектив, продолжив карьеру в своей группе "МУХА". Но его вклад в успех «Ногу Свело!» не останется недооценённым.