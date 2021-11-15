За три года в Москве построят более 130 новых школ и детсадов

Корпус начальных классов для новой школы №825 на Окской улице на юго-востоке Москвы. Фото: АГН МОСКВА

На севере столицы в районе Сокол строится новый корпус для школы № 1252 имени Сервантеса с углублённым изучением испанского языка.

«Мы продолжаем активное строительство образовательных зданий для школ и детских садов, - сказал сегодня, 15 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки учебного заведения. - В ближайшие три года будет построено еще около 130 таких зданий. На Соколе, - известная школа №1252. Ее учебные корпуса разбросаны по различным зданиям и, конечно, уже не отвечают современным требованиям, которые предъявляются к учебным заведениям. Поэтому по просьбе руководства школы, по просьбе детей, родителей мы приняли решение о строительстве нового здания».

По его словам, уже к 1 сентября будущего года дети придут на занятия в эту школу.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Новый корпус школы № 1252 откроется в Малом Песчаном переулке. В здании Г-образной формы - 4 этажа, полностью оснащённые для обучения школьников с 5-го по 11-й классы.

Внутри разместят:

- кабинет робототехники;

- специализированные кабинеты естественных наук (химии, физики, биологии) с лабораторными практикумами;

- два спортзала с раздевалками, душевыми, туалетами и комнатами для хранения инвентаря;

- актовый зал на 240 зрителей, библиотека и медиацентр с фото-киностудией, радиоузел, а также столовая на 200 мест;

- универсальные классы для занятий по предметам школьной программы, а также для кружков черчения и рисования, программирования, технического творчества и лего-конструирования, музыки и пения, шахмат, домоводства и др.

Для занятий в небольших группах, например, при изучении иностранных языков, классные комнаты можно будет разделить с помощью трансформируемых перегородок. Здание сделают удобным для обучения детей-инвалидов.

На школьном дворе - спортивная площадка с безопасным резиновым покрытием, зона отдыха с игровой площадкой, дорожками и скамейками. Вокруг - клумбы, цветники и газоны, деревья и декоративные кустарники.

«Готовность учебного корпуса для школы имени Сервантеса в районе Сокол оценивается в 75 процентов, - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Сейчас в здании проводится устройство фасадов, монтаж внутренних инженерных систем. Строители приступили к чистовой отделке помещений. Кроме того, началось благоустройство территории».

КОГДА ОТКРОЮТ

Здание школы № 1252 в Малом Песчаном переулке планируют достроить в 2022 году.

Сюда переведут учеников 8-11 классов школы № 1252, которые сейчас занимаются в корпусах на Дубосековской улице и Волоколамском шоссе.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили 453 здания образовательных учреждений, в том числе 324 детсада и 129 школ. Из них: 272 - за счёт городского бюджета, 181 – за счёт инвесторов.

В планах на 2022 - 2024 годы - строительство 137 новых зданий школ и детских садов. Из них за счёт городского бюджета – 81 здание. Ещё 56 новостроек - за счёт инвесторов.