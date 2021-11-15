Суд отравил 19-летнюю студентку на "Мазде", насмерть сбившую двоих детей, в колонию на пять лет

19-летней студентке Валерии Башкировой вынесли приговор. Фото пресс-службы Солнцевского суда Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В понедельник, 15 ноября, спустя четыре месяца после кровавого ДТП, унесшего жизни двоих детей, суд вынес приговор 19-летней студентке Валерии Башкировой. На заседании в Солнцевском районном суде были ставшие традиционными для этого процесса слезы.

- Простите, я об одном прошу, - причитала обвиняемая в детских смертях автомобилистка.

Родители так нелепо погибших на пешеходном переходе двоюродных братьев в суд не пришли. Обе семьи отстранились от процесса и оставили решение на откуп судье. В прениях прокуратура настаивала на 6 годах лишения свободы. Суд практически полностью удовлетворил это требование.

- Валерия Башкирова решением суда приговорена к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении, - сообщили «КП» в пресс-службе Солнцевского суда.

Валерия Башкирова решением суда приговорена к 5 годам лишения свободы. Фото пресс-службы Солнцевского суда

Еще три года после освобождения Валерия не сможет сесть за руль. Это решение, скорее всего, обжалует ее адвокат. Впрочем, тут журналистам остается только гадать. Несмотря на общественный резонанс, в ходе следствия и судебных заседаний он не дал ни одного комментария.

Но почему же студентка сбила детей на зебре? Ответ банален. Валерия просто не смотрела по сторонам. Свою вину она полностью признала в первые же часы после случившегося.

Напомним, 16 июня, на своей «Мазде» Валерия Башкирова, на тот момент ей было 18 лет, сбила семью, которая переходила дорогу аккурат по зебре. Двоюродные братья 4 и 5 лет погибли на месте.