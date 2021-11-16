Что на самом деле творилось в частном доме престарелых в Мытищах: «Господи, лучше б убили сразу»

После публикации скандального ролика в Дом престарелых нагрянули сотрудники прокуратуры, полиции и Следственного комитета.

Кадры, на которых старики жалуются на избиения сотрудниками частного дома престарелых, расположенного в подмосковном городе Мытищи, в понедельник, 15 ноября, облетели соцсети. На видео бабушки и дедушки рассказывают о том, как их регулярно лупят, швыряют на пол, привязывают к кроватям и всячески издеваются. Называют они и имена своих мучителей – неких Эдика и Ирку, которые работают в доме престарелых. На одном из роликов пожилая женщина привязана к кровати веревками.

- Господи, лучше б убили сразу, - причитает старушка.

- Ничего, ничего отвяжем, - отвечает ей женский голос за кадром.

Кто снял весь этот кошмар на видео и обнародовал его, выяснилось не сразу. После публикации ролика в Дом престарелых нагрянули сотрудники прокуратуры, полиции и Следственного комитета. Бабушек и дедушек опросили: и к всеобщему удивлению – ни одной жалобы.

- Установлены и опрошены постояльцы, изображённые на видео, размещенного в социальных сетях. Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении их не совершались. Врачом травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено. Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких – либо противоправных действий со стороны работников в отношении их не совершалось, - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

А вот автора ролика люди в форме пока не нашли, хотя именно его сейчас подозревают в клевете. «Комсомолке» удалось выйти на связь с бывшей сотрудницей пансионата, которая и сняла ролики. Женщина готова подписаться под каждым словом стариков.

- Они запуганы, и не удивительно, что полиции они не сказали ни слова правды. Я проработала там месяц и собственными глазами видела, как пожилых людей избивают. Именно поэтому я сняла ролики, я знала, что по-другому это не остановить. Частный пансионат и раньше с успехом проходил все проверки. Бабули и дедули все скрывают от незнакомых людей в форме. Они боятся, что они уйдут, а им придется и дальше там жить, - объяснила kp.ru Ольга, бывшая сотрудница частного Дома престарелых.

Женщина готова дать показания следователям и ждет вызова на допрос.

- В этой ситуации нужно разобраться детально. Со стариками нужно работать психологами. Многие из них одиноки, им просто некуда идти в случае закрытия дома престарелых. Именно поэтому, а также из-за страха более жёстких наказаний они могут скрывать правду от проверяющих органов. Остаётся надеяться, что будут приложены все усилия, чтобы установить истину, - прокомментировал правозащитник Нина Дмитрушкова.

Кстати, прибывание в пансионате платное от 20 до 50 тысяч рублей в месяц. Kp.ru следит за ходом проверки.