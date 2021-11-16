Москвичам разрешили жениться во всех офисах «Мои документы»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Зарегистрировать брак в неторжественной обстановке – без гостей и обмена кольцами, получить повторные свидетельства и справки, внести изменения в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака и другие документы теперь можно во всех 134 центрах госуслуг Москвы.

- С октября такие услуги ЗАГС можно было получить в 87 офисах «Мои документы». Мы увидели большой спрос со стороны горожан — москвичи получили свыше 60 тысяч повторных свидетельств и справок, а более 5600 пар зарегистрировали брак. Теперь эти услуги ЗАГС доступны во всех 134 офисах «Мои документы», - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Москвичи оценили доступность услуг, ведь центры есть в каждом районе столицы в шаговой доступности, они работают каждый день с 8.00 до 20.00 без перерывов, подать документы можно без предварительной записи. Молодоженам, которые выбрали для регистрации флагманские центры в ВАО, САО и ЮВАО еще и предложили пройти в фотозоны, где можно сделать красивые свадебные фотографии.

Ранее в центрах «Мои документы» были доступны только такие услуги ЗАГС: регистрация рождения, регистрация смерти, регистрация установления отцовства одновременно с государственной регистрацией рождения, проставление апостиля на документы.

Конкретно

Какие услуги ЗАГС стали доступны во всех офисах «Мои документы»:

— регистрация брака в неторжественной обстановке между гражданами России старше 18 лет;

— расторжение брака между гражданами России на основании совместного заявления, решения суда и по другим причинам;

— выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории России;

— внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния (как пример, в свидетельства о рождении, заключении брака и другие документы);

— регистрация рождения и смерти на основании заявления юридического лица, а также на основании решения суда.