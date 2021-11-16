В Москве открывается выставка, посвященная 300-летию Синодального хора

В Государственном центральном музее современной истории России открывается выставка, посвященная 300-летию Синодального хора - «Глагол таинственный небес». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До революции этот хор был одним из главных центров развития русской духовной музыки. Сотрудничал с выдающимися современниками, представляющими самые разные жанры искусств. Например, музыку для некоторых концертов Синодального хора в свое время писали Петр Чайковский и Сергей Рахманинов, а костюмы («парады») хористов в древнерусском стиле шились по эскизам Виктора Васнецова.

В Государственном центральном музее современной истории России открывается выставка, посвященная 300-летию Синодального хора - «Глагол таинственный небес». Вчера состоялся предпоказ экспозиции, а начиная с 18 ноября она будет доступна для всех желающих.

Экспозиция подготовлена Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» совместно с Российским национальным музеем музыки при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и участии Фонда содействия возрождению Синодального хора.

Также это событие приурочено к 130-летию перехода в православие святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и 130-летию назначения на пост Московского генерал-губернатора Великого Князя Сергея Александровича. И не спроста. С 1890-х годов Синодальный хор (он, кстати, во все времена был исключительно мужским) и Синодальное училище церковного пения курировала именно августейшая чета. Супруги организовывали благотворительные концерты, поддерживали талантливую молодежь.

Именно то время называют наивысшим расцветом хора. Он выступал не только в России, но и активно гастролировал за границей. В годы Первой мировой войны Синодальный хор участвовал в молебнах о русской армии, давал благотворительные концерты. После революции, в 1919-м, Синодальный хор был упразднен. И вновь возрожден в 2010 году.

На выставке «Глагол таинственный небес» будут представлены предметы и документы из более чем 15 музеев и архивов России, а также из частных собраний. Это редкие книги, предметы обихода, миниатюры и фотографии. Некоторые экспонаты, к слову, расскажут и о предшественниках Синодального хора - митрополичьем хоре XIV-XVI веков и Патриаршем хоре певчих дьяков и подьяков, который существовал с конца XVI века.

Где: Государственный центральный музей современной истории России (Тверская, 21).

Когда: с 18 ноября 2021 года по 23 января 2022 года.

Стоимость билета: 150-300 рублей.