На Дмитровском шоссе поставят временную эстакаду

Фото: stroi.mos.ru

На севере столицы продолжается реконструкция Дмитровского путепровода около станции метро «Петровско-Разумовская». Напомним, его построили в 1965 году и с тех пор серьезно не обновляли. Масштабные работы начались летом 2020 года. Одновременно приведут в порядок и съезды рядом с платформой Петровско-Разумовская. Все это делают без перекрытия движения по основному маршруту Дмитровки.

«Почти 250 тонн металлоконструкций пролетного строения смонтировано на временной эстакаде на Дмитровском шоссе в районе реконструкции действующего путепровода, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Во время реконструкции эстакада обеспечит пропускную способность Дмитровского шоссе по основному ходу. Всего предстоит смонтировать почти 1370 тонн металлоконструкций».

По его словам, сейчас в этом районе строятся дороги и съезды, проводится переустройство кабельных коллекторов и перекладка инженерных коммуникаций. «Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин поручил при реконструкции Дмитровского путепровода максимально снизить влияние работ на пропускную способность магистрали», - добавил Рафик Загрутдинов.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Специалистам предстоит полностью заменить опоры и пролетные строения. После реконструкции длина нового путепровода составит 312,12 метра, ширина - 44 метра.

Кроме того, реконструируют съезды между Дмитровским шоссе и улицами Валаамская и Линия Октябрьской железной дороги, Локомотивным проездом. На путепроводе:

- расширят проезжую часть до четырех полос для движения в обе стороны (пока машины едут по трем полосам. - Прим.);

- обустроят тротуары шириной 4 метра;

- поставят шумозащитные и грязезащитные экраны, автоматическую противогололедную систему, центральный и боковые барьерные ограждения.

В итоге ускорится проезд легкового и грузового автотранспорта по Дмитровскому шоссе, улучшится связь с Северо-Восточной хордой. Вдобавок за счет перераспределения потоков увеличится пропускная способность улицы Валаамская и улицы Линии Октябрьской Железной Дороги.

Реконструкцию планируют завершить к марту 2023 года.