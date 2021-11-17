В Волоколамске жестоко убили семейную пару пенсионеров

Полиция выясняет, кто мог так жестоко расправиться с пожилой парой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это произошло в подмосковном Волоколамске, а тела погибших совершенно случайно обнаружил друг семьи. Он весь день не мог дозвониться до своего товарища 70-летнего Михаила (имя изменено) и его супруги Галины (имя изменено). Мужчину это насторожило и вечером он решил зайти проведать семейную пару, ведь раньше они никогда так не пропадали. Знакомый пришёл к их дому, открыл калитку и зашёл на территорию участка. Он постучал в дверь, но никто не отозвался.

Происходящее казалось очень странным, обычно его друзья в это время всегда были дома. Мужчина обошёл дом и стал заглядывать в окна. В одной из комнат он увидел хозяина дома лежащим на полу в луже крови. Он сразу же позвонил в полицию и скорую помощь. На место приехали оперативники, открыли дверь и стали осматривать помещения. Недалеко от тела Михаила была найдена и Галина. Они оба были мертвы.

— Трупы пенсионеров были обнаружены в принадлежащем им доме. 70-летняя женщина — со следами механической асфиксии, 70-летний мужчина с рубленными ранами головы, шеи и левой лопатки. Давность наступления смерти около 8 часов, — сообщил источник kp.ru.

Тела направили на экспертизу для исследования. Теперь полиция выясняет, кто мог так жестоко расправиться с пожилой парой.