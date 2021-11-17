Найти перчатки, утерянные в автобусе или на МЦК: Склад забытых вещей открыли в Москве

Здесь москвичи смогут найти все, что потеряли в наземном транспорте и МЦК. Фото: Дептранс Москвы

В столичном метро открыли новый склад забытых вещей. Туда отправится все, что потерялось в наземном транспорте и МЦК. Исключение — документы: их направляют в УВД на метрополитене.

- Новый склад забытых вещей расположен в шаговой доступности от крупного транспортного узла, пассажиры легко его найдут на выходе из станции метро "Черкизовская", - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Конкретно

Как будет работать новый склад забытых вещей?

Проверить наличие вещи и вернуть ее можно:

- обратившись в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210,

- оставить заявку через приложение "Метро Москвы" в разделе "Забытые вещи".

Склад забытых вещей на "Черкизовской" работает ежедневно, с 8.00 до 20.00.

Кстати

Еще два склада забытых вещей есть на "Деловом центре" (второй ярус станции, помещение 1077) и "Котельниках" (восточный вестибюль – первый вагон из центра). Здесь можно найти только вещи, которые пассажиры забыли в метро (в вагонах, вестибюлях).

- Стоит обратить внимание, что вещи хранятся шесть месяцев. При получении пассажир должен обязательно предъявить документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление, - рассказали в Московском метрополитене.

Эти склады работают ежедневно, с 8.00 до 20.00.

Новый склад забытых вещей расположен в шаговой доступности от крупного транспортного узла, пассажиры легко его найдут на выходе из станции метро "Черкизовская". Фото: Дептранс Москвы

Где найти личные документы, забытые в метро?

Личные документы (паспорт, полис, водительское удостоверение, студенческий билет и др.) на передают на склад забытых вещей. Их передают в полицию. Пассажиру нужно обратиться в отделение по работе с найденными документами ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве (стол находок).

Где: 2-й Колобовский переулок, д. 8.

Когда: понедельник-четверг с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Телефон: 8 (495) 694-86-20

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