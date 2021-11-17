Необычные онлайн-сервисы для жителей столицы: Путешествие по сталинской Москве и родословная семьи

В гигантскую усыпальницу собирались переместить тела Ленина, Сталина и других государственных деятелей, захороненных у Кремлевской стены. Фото: Главархив Москвы

Главархив Москвы раскрывает секреты. Теперь горожанам показывают и рассказывают то, что раньше было спрятано за семью замками. Причем ходить никуда не придется. Все увидишь, не вставая с дивана, с помощью специальных онлайн-сервисов. Ими можно пользоваться бесплатно и круглосуточно. Рассказываем о самых интересных услугах.

ВСЕ ЭТО СКАЗКИ РЕВИЗСКИЕ

Пожалуй, главный хит - онлайн-сервис «Моя семья». Для тех, кто хочет узнать историю своей семьи, на сайте выложили в открытом доступе метрические книги более 1400 храмов Москвы и Московской губернии. В них указаны сведения о рождении, браке и смерти предков с 1772 до 1917 года. Раньше такие материалы можно было просматривать только в читальном зале.

Для тех, кто хочет узнать историю своей семьи, на сайте выложили в открытом доступе метрические книги более 1400 храмов Москвы и Московской губернии. Фото: Главархив Москвы

Кроме того, к электронным метрикам сейчас добавили более 420 тысяч страниц ревизских сказок - аналоги современных переписей населения. По ним можно узнать полный состав семьи и возраст ее членов. В сказках собрана информация о купцах, мещанах, крестьянах и ремесленниках. Чтобы легче было искать своих, здесь же разместили инструкцию и карту церквей Москвы за 1915 год с указателем приходов. Информация постоянно пополняется. Сейчас в сервисе опубликовано почти пять тысяч метрических книг или более 3,6 миллиона листов.

Для тех, кто хочет узнать историю своей семьи, на сайте выложили в открытом доступе метрические книги более 1400 храмов Москвы и Московской губернии. Фото: Главархив Москвы

НАЗАД, В СССР!

Ещё фишка - интерактивная карта Москвы для путешествия во времени. По прошлому можно прогуляться с помощью фото, сделанных с одних и тех же точек в городе с начала 1950-х до начала 1970-х и сейчас. Например, посмотреть, в каких нарядах гуляли столичные дамы в 1950 году на Чистопрудном бульваре. Или узнать, кто плавал в 50-х годах прошлого века в купальне на Москве-реке около Фрунзенской набережной. Или порадоваться тому, что исторические улицы города и спустя полвека сохранили всю свою красоту. Всего на карте в виртуальном музее доступно более 400 снимков. Помимо этого, на сайте также можно прочитать новости 1960, 1970 и 1980-х годов, посмотреть разные вещи тех лет.

Фотографии размещения пантеона, 1953 год. Фото: Главархив Москвы

УСЫПАЛЬНИЦА ВМЕСТО ПАРКА «ЗАРЯДЬЕ»

В столицу, какой она могла бы стать, но какой уже не будет никогда, можно заглянуть на сайте Главархива Москвы в разделе «Об архиве» под строчкой «Уникальные документы». В открытом доступе вывешены данные о нереализованных архитектурных проектах начала советской эпохи - 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов (нужно долистать почти до последней страницы списка. - Прим.). Иногда даже страшно представить, как выглядела бы Москва, если бы некоторые из этих проектов довели до конца. К примеру, вместо Нескучного сада чуть не отгрохали пантеон - «Памятник вечной славы великих людей Советской страны». В гигантскую усыпальницу собирались переместить тела Ленина, Сталина и других государственных деятелей, захороненных у Кремлевской стены. А парк «Зарядье» около Кремля нам даже и не снился бы. Сейчас там подпирала бы облака высотка в 275 метров. По проекту архитектора Дмитрия Чечулина башня должна была стать главным и самым высоким из восьми сталинских небоскребов, заложенных 7 сентября 1947 года - в день 800-летнего юбилея Москвы. Кстати, это место предлагалось также и для строительства пантеона.

Фотографии строительства восьмой сталинской высотки, 1949 год. Фото: Главархив Москвы

ГДЕ СТОЯЛ ХРАМ, ТАМ ТЕПЕРЬ ШКОЛА

Только в архивных материалах уцелели храмы, монастыри и часовни, уничтоженные в Москве в 1920 - 1930-х годах. Их тоже можно увидеть на сайте Главархива Москвы в рубрике «Уникальные документы». Здесь опубликованы планы, чертежи, цветные акварельные рисунки фасадов исчезнувших православных строений. Среди них, например, Троицкая церковь в Больших Лужниках, построенная в 1638 году и разрушенная в 1933-м. В ней бывал император Александр II с императрицей Марией Александровной. Теперь на месте этого храма на современной улице Бахрушина (до 1917 г. - улица Лужнецкая. - Прим.) стоит школа.