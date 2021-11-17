Собянин: «На стройках реновации в Москве должно быть меньше мигрантов и больше россиян из ближайших регионов»

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Для жителей центра столицы из сносимых по реновации домов готова очередная новостройка. Здание с арочными окнами появилось в Басманном районе.

«В целом по Басманному району 26 домов и пять стартовых площадок, - сказал сегодня, 17 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки на Бауманской улице. - Остальные четыре дома находятся в проектировании и строительстве. Мы стараемся, чтобы по архитектуре эти дома улучшали облик Москвы. В этом районе в Центральном округе Москвы посмотрите вокруг: такого качества домов рядом нет».

Мэр отметил, что в столице нужно уменьшать количество мигрантов на стройках домов для программы реновации.

«Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых на стройплощадках достаточно много на сегодняшний день, - обратился Собянин к застройщикам. - Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте зарплату, создавайте условия работы. Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства».

При этом представитель фирмы-подрядчика, строившей дом на Бауманской улице, подтвердил, что за последний год только на площадках этой фирмы стало меньше мигрантов-строителей примерно на 15 процентов. По его словам, специалисты с хорошей квалификацией на столичных стройках получают около 120 - 150 тысяч рублей.

«Это зарплата для москвичей, не для мигрантов, - подчеркнул мэр. - Строители должны активно работать, соблюдая санитарные требования. Жилье, и по программе, должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных и инженерных работ. Чтобы их можно было делать не на строительной площадке, а на заводской. Это увеличивает производительность труда, уменьшает количество людей, которое требуется».

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на Бауманской улице, 47 собрали из пяти секций в 6-10 этажей. Дизайн подбирали так, чтобы новое строение гармонично вписывалось в исторический район. Проект выглядит так:

- фасады - чёрно-белые, а окна одного из фасадов в виде арок;

- лоджии и балконы застеклены. При этом для каждой квартиры есть металлическая корзина под кондиционер;

- для жителей - 274 квартиры, в том числе 115 однокомнатных, 127 двухкомнатных, 29 трёхкомнатных и 3 четырёхкомнатных. Везде - улучшенная отделка по стандарту реновации;

- пять квартир для инвалидов-колясочников. В них увеличили ширину коридоров и дверных проёмов, поставили специальную сантехнику;

- подземный паркинг на 155 машиномест, куда можно спуститься на лифтах со своего этажа. Жители дома смогут купить места здесь со скидкой 40%;

- на нежилом первом этаже - витражное остекление, технические службы, колясочные, рабочие места консьержей, а также помещения под офисы, магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей, вход в которые находится с внешней стороны дома;

- в здании - «умные» общедомовые и поквартирные счетчики холодной и горячей воды, тепла, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы. Благодаря этому заметно снизятся затраты на эксплуатацию дома и коммунальные платежи;

- автоматические системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и др.

В январе 2022 года в новостройку на Бауманской улице начнут переселяться 237 семей – 577 жителей трёх домов на Госпитальном Валу: д. 3 (год постройки - 1960), д. 3, корп. 1 (год постройки - 1964) и д. 5, корп. 10 (год постройки - 1933).

ЦИФРЫ

В программе реновации жилья в Москве участвуют 5 176 домов – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живут порядка 1 миллиона человек.

Сегодня продолжается или завершилось переселение жителей 366 домов в 130 домов-новостроек. Всего переселяется 55,6 тысячи жителей. Из них в новые квартиры уже переехали 44,1 тысячи человек.

По всей столице для будущих домов программы подобраны 533 стартовые площадки всего на 8,4 миллиона квадратных метров жилья.

При этом построен 161 новый жилой дом общей площадью 2,1 миллиона «квадратов», а также проектируются и строятся 306 домов общей площадью 5,5 миллиона «квадратов».