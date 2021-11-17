Перепись бездомных животных в Москве: для чего нужна единая база дворняжек

Единая цифровая база бездомных животных появится в Москве Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство Москвы сообщило, что в столице создадут единую базу животных, которые содержатся в приютах. По сути — перепись младших братьев. Для чего это нужно — в материале kp.ru.

КАК СЕЙЧАС СЧИТАЮТ ЖИВОТНЫХ

В Москве 13 приютов, в основном там держат собак. Горожане, скорее, звонят в службу отлова при виде Барбоса во дворе, а Мурзики живут себе и живут. На попечении приютов сейчас около 17 тысяч питомцев. Их учет ведут на местах: кто-то в компьютере, кто-то просто пишет данные в тетрадку.

Поэтому досье на животных разрозненные. В одном списке даты прививок от бешенства, в другом — когда «постоялец» прибыл в приют. Чтобы убрать лишнюю бюрократию, всем дворняжкам заведут цифровой профиль. База, в которой данные приведены к единому образцу.

ЧТО ДАСТ ПЕРЕПИСЬ

Это хороший массив данных. На его основе можно делать стратегические выводы по планированию решения проблемы безнадзорных животных. База поможет отследить судьбу конкретного питомца. И станет еще одним источником информации для людей, которые раздумывают взять животное из приюта.

В анкете зверя укажут: вид, пол, вес, окрас, предположительном возрасте и состоянии здоровья. Добавят фото. Будут отметки о вакцинации, обработках от паразитов и прочие ветдокументы — со всеми сканами бланков. Одна из важных строк — прохождении курса социализации. Он позволит наладить добрые отношения с человеком. А то нрав у некоторых пёселей после жизни на улице не самый благожелательный.

В базе укажут, пристраивали ли животное прежде. Если оно вдруг окажется на улице и попадет в другой приют, сотрудники сразу идентифицируют его по номеру чипа — не придется обзванивать коллег и спрашивать, не у вас ли раньше жил этот питомец.

С КОГО НАЧНУТ

Пока с базой начали работать два городских приюта — «Зеленоград» и «Зоорассвет» (расположен в Кускове).

— Если эксперимент окажется успешным, базу внедрят в ветеринарную автоматизированную систему (ВетАС), к работе начнут подключать другие городские и частные приюты для животных, — сообщает портал Правительства Москвы mos.ru.

Правительство Москвы сообщило, что в столице создадут единую базу животных, которые содержатся в приютах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО О НЕЙ ДУМАЮТ ЗООЗАЩИТНИКИ

— Эта перепись была утверждена еще в старых документах начала 2000-х. Добрались до нее только сейчас и хорошо, что добрались! — рассказала kp.ru руководитель проектов «Фонда защиты городских животных» Анна Фельдман.

— Есть мнение, что перепись нужна, дабы избежать махинаций с бюджетными деньгами. Ведь организациям платит город, а сколько у них животных на самом деле, подсчитать сложно.

— Нет, уверяю, перепись не имеет к этому отношения. За деньгами итак есть контроль. База животных в приютах — это шаг, чтобы добраться до владельческих (т.е. домашних — прим.авт.) питомцев. Ее пока, к сожалению, упускают. Перепись владельческих животных должна стать частью этой базы, единой по всему городу. Но ее сложность в том, что нет такого указа на федеральном уровне — законодательные формальности.

— Но такая перепись, наверняка, будет стоить дорого! Ведь нужно проводить чипирование кошек и собак...

— Для бюджета Москвы это посильные расходы. Перепись должна проводится только с чипированием. Это своего рода гарантия об ответственном обращении хозяина с животным. В приютах чипированием итак занимаются, а вот горожане редко проводят эту процедуру.

НА ЗАМЕТКУ

Как в Москве взять животное из приюта

В любой из 13-и московских муниципальных приютов можно приезжать без записи. Нужен только паспорт. График работы, адреса и контакты есть на «Портале открытых данных». Потенциальному хозяину нужно познакомится с будущим другом. С собакой желательно совершить прогулку. Если человек тщательно готов взять ответственность, приют заключает с ним договор.

КСТАТИ

Кто придумал программу для переписи в приютах

Год назад в Москве проходил хакатон — это состязание айтишников. Командам ставят задачу: придумать и написать программу на заданную тему. У кого за отведенной время вышло лучше — тот и победил. На хакатоне Департамент ЖКХ предложил конкурсантам сделать прототип электронной базы животных из приютов. За победу боролись 79 команд. Победил коллектив Meteora (Андрей Мазняк, Денис Ямалиев, Сергей Чернов, Филипп Семиров и Михаил Китаев). Их прототип взяли за основу, доработали и теперь начинают внедрять.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве заканчивается масштабная кошачья перепись

Летом в столице по микрорайонам и промзонам бродили «специалисты по подсчету котиков» — вакансия так и называлась. «Фонд защиты городских животных» выиграл грант мэрии, чтобы пересчитать усатых-полосатых. Переписи кошек такого масштаба в мире не было.

Статистика будет открытой, ей смогут воспользоваться волонтеры и госструктуры. Подаешь заявку на грант - хочешь провести стерилизацию кошек в своем районе. А как просчитать, сколько денег нужно на проект, если точного числа животных никто не знает? Теперь цифры будут

Перед началом проекта организаторы прикидывали, что в Москве 200-300 тысяч бездомных котов и кошек. Каждого учесть сложно, поэтому «котосчеты» используют сложную математическую модель с поправкой на местность, количество жилых домов (коты селятся в подвалах через продухи). Результаты вот-вот должны быть опубликованы. А пока специалисты по подсчету котиков подбивают последние цифры и в конце осени — начале зимы огласят результат.