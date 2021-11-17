Климатическая конференция в Глазго не обошлась без наших химиков

Участники конференции обсудили действия российского бизнеса, направленные на снижение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов. Автор фото: Юрий Шамин

Российский промышленные компании, в частности, «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко, предпринимают действия, направленные на снижение выбросов и увеличение поглощения парниковых газов. Заместитель генерального директора минерально-химического холдинга по специальным проектам и внешним связям, ответственный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб выступил в качестве спикера в рамках ряда мероприятий российского павильона на конференции ООН об изменении климата в Глазго.

Уже сделанные Андреем Мельниченко инвестиции в экологию привели к тому, что углеродоёмкость продукции ЕвроХима – на одном из самых низких мировых уровней, а новые, специально разработанные компанией низкоэмиссионные удобрения обладают большим потенциалом по сокращению выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве. Так российская промышленность уже вносит существенный вклад в глобальное улучшение климата и декарбонизацию и планирует вносить ещё больше.

Топ-менеджер «ЕвроХима» отметил в Глазго важность выбора таких подходов к декарбонизации, которые будут наиболее экономически эффективны и позволят российской промышленности сохранять высокую конкурентоспособность. Для этого важно не отдавать предпочтение конкретным технологическим решениям в энергетике, а исходить из принципа технологической нейтральности и объективно взвешивать социально-экономические эффекты различных вариантов снижения выбросов парниковых газов.

Кроме того, вопросы изменения климата являются одними из приоритетных в ESG-политике «ЕвроХима». В качестве вклада в глобальные усилия по предотвращению изменения климата компания продолжит реализовывать мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов в периметре своей деятельности, а также быть одним из ключевых участников формирования климатического и углеродного регулирования в России.