В 2022 году для участников реновации в Москве построят 1,4 миллиона квадратных метров жилья

В 2022 году в районах реновации в столице появится 91 дом жилой площадью 1,4 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на состоявшемся в столице сегодня, 17 ноября, форуме «Город. Человек. Будущее».

«В планах также передать под заселение 72 объекта жилой площадью порядка 900 тысяч квадратных метров и переселить 35 тысяч жителей, - сказал Рафик Загрутдинов. - Сегодня программа реновации находится в активной фазе, известны этапы и сроки реализации программы, продолжается подбор «стартовых» площадок».

По его словам, с момента запуска программы готов уже 161 дом. При этом проектируются и строятся более 300 многоэтажек во всех районах реновации.

«В городе начат или завершен процесс переселения более 55 тысяч жителей, - добавил Рафик Загрутдинов. - Несмотря на пандемию, сложности со стоимостью стройматериалов и трудовыми ресурсами, все обязательства по программе выполняются полностью. В этом году введем 91 дом и 1 миллион 100 тысяч квадратных метров, как обещали».

Глава Депстроя отметил, что сроки строительства ускоряются. Для сравнения привел пример: в начале года по реновации планировалось предоставить квартиры для переселения 30 тысяч жителей, но сейчас по поручению мэра Сергея Собянина до конца 2021 года новое жилье выделят для 36 тысяч горожан.

Подбор стартовых площадок тоже не стоит на месте. Напомним, сегодня их уже 533 по всей столице. В октябре в список добавили еще десять адресов в девяти районах четырех округов города.

«Главное в программе реновации - комплексный подход к развитию районов, - подчеркнул Рафик Загрутдинов. - Мы создаём открытые территории, которыми могут пользоваться все москвичи. Сюда входит обустройство набережных, парков, пешеходная и велосипедная доступность, все маршруты увязываются».

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев - https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/.