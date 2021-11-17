Желтый патруль: в Москве заработал социальный проект «Помощь на дорогах»

Улицы Москвы с сегодняшнего дня патрулируют «люди в желтом»: Тинькофф Страхование совместно с Mitsubishi запустил новый социальный проект «Помощь на дорогах». Мобильные группы будут круглосуточно мониторить дороги столицы и бесплатно оказывать помощь автомобилистам в трудных ситуациях. Специалисты Тинькофф Страхования помогут водителям, попавшим в ДТП, проколовшим колесо или застрявшим на обочине из-за севшего аккумулятора.

В командах автоэкипажей Тинькофф Страхования работают специалисты, обученные оказывать первую медицинскую и техническую помощь, а также обладающие необходимой юридической квалификацией. Они смогут поддержать автомобилистов в самых разных ситуациях: когда нужно правильно оформить европротокол при ДТП, вытащить застрявшую в сугробе машину, зарядить севший аккумулятор и пр. Кроме того, эксперты Тинькофф Страхования будут следить за состоянием улиц и дорог. Заметив проблемы с разметкой, поврежденные дорожные знаки или неработающие светофоры, они при необходимости передавать информацию о неполадках городским службам.

«Помощь на дорогах» стала логичным продолжением другого проекта Тинькофф Страхования «Линия помощи». Его специалисты оказывают круглосуточную поддержку по телефону автомобилистам, попавшим в ДТП в России или в других странах мира (причем не только клиентам Тинькофф). По словам генерального директора Тинькофф Страхования Ивана Мироненко, главная миссия нового проекта - помогать автомобилистам в сложных и аварийных ситуациях и способствовать улучшению ситуации на дорогах, а также дорожно-транспортной инфраструктуры.

- Как страховая компания мы видим, что из тысяч ДТП, которые случаются ежедневно, около 90% - случаи, когда обошлось без пострадавших и без сильных повреждений автомобиля, - рассказал Иван Мироненко. - Тем не менее, каждый такой случай - стресс для автомобилиста, и не все знают, как действовать в таких ситуациях. Этим летом мы запустили «Линию помощи» - бесплатную горячую телефонную линию для всех автомобилистов. Результат превзошел наши ожидания: оказалось, что людям нужна и человеческая поддержка в сложных и спорных ситуациях, и профессиональная помощь. Поэтому мы решили сделать следующий шаг и помогать автомобилистам не только по телефону, но и сразу на дорогах. С одной стороны это поможет снизить напряженность на дорогах, с другой - позволит нам быть ближе к клиентам, по сути, быть страховой с человеческим лицом.

Пока что проект запущен только в Москве, но в дальнейшем будет внедряться и в других городах России. В столице на патрулирование ежедневно выезжают десять мобильных бригад Тинькофф Страхования на желтых автомобилях Mitsubishi L200. Специалисты дежурят без выходных, в режиме 24 часа в сутки. В дальнейшем число автомобилей планируется увеличить.

Каждая смена экипажа Тинькофф Страхования получает примерный маршрут патрулирования на день, однако он может корректироваться в зависимости от ситуации на дорогах и информации о дорожных происшествиях из навигационных систем. Мобильные группы будут дежурить прежде всего на самых проблемных участках столичный автотрасс: в районе Третьего транспортного кольца, на пересечениях с крупными магистралями, возле транспортных развязок.