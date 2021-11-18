Ликсутов: Полный пуск БКЛ метро разгрузит наземку на 100 тысяч поездок в час пик

Москва готовится к старту новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Напомним, в ближайшие недели для пассажиров откроются сразу три участка БКЛ с 10 станциями. Фото: Алиса ТИТКО

Москва готовится к старту новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Напомним, в ближайшие недели для пассажиров откроются сразу три участка БКЛ с 10 станциями. Их технический пуск уже состоялся в сентябре этого года. Между «Мнёвниками» и «Каховской» появятся на западном отрезке длиной 6,6 километра - «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково». На юго-западном участке длиной 5,34 километра - «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». На южном пути длиной 6,4 километра - «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Эти маршруты частично разгрузят подземку и дороги в разных районах города. А после полного пуска Большой кольцевой линии ездить в общественном транспорте станет еще удобнее.

«За счёт Большой кольцевой линии получится сделать поездки комфортнее и быстрее во всем московском транспорте, - сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - По нашим прогнозам, с полным запуском БКЛ до 100 тысяч пассажиров в час пик перейдут из наземного городского транспорта в метро. По поручению мэра мы заранее продумываем все изменения в маршрутную сеть возле новых станций, чтобы автобусы и электробусы стали удобнее для сотен тысяч жителей».

По его словам, дополнительные маршруты через БКЛ будут выбирать всё больше горожан. При этом в наземке станет свободнее.

Новые станции Большого кольца для многих сделают короче поездки на наземном транспорте до ближайшего метро. При этом в городе запустят и оптимизируют более 90 маршрутов. В итоге около 450 тысяч пассажиров наземки ежедневно смогут экономить до 10 минут в пути.

По оценке специалистов, БКЛ станет самым протяженным в мире подземным метрокольцом. Пока ещё строящиеся станции линии планируют открыть для пассажиров в конце 2022 – начале 2023 годов.