Москва провалится в "барическую пропасть" и ее накроет рекордный дождь со снегом

Погодный катаклизм принесет ныряющий циклон “Ульрих” из Гренландии, нас ждут сразу несколько неприятных погодных аномалий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Видимо, москвичи последнее время много грешили, раз на кухне погоды для них решили приготовить блюдо погорячее. Виновником грядущего погодного катаклизма будет ныряющий циклон “Ульрих”. Стремительно промчавшись от южных берегов Гренландии до Ботнического залива молодой циклон взял курс на юго-восток (за необычную траекторию такие циклоны и называют ныряющими) и со скоростью 50 километров в час движется к Москве. Ожидается, что к субботе он достигнет столичного региона.

- 20 ноября столица рухнет в барическую пропасть. - сообщают специалисты центра погоды “Фобос”. - Атмосферное давление к полудню субботы понизится до аномально низких величин, барометры покажут 716 мм, что почти на 30 единиц ниже нормы. Мы ожидает, что сразу на 5-6 единиц будет побит абсолютный суточный рекорд низкого давления для этого дня. Предыдущий был зафиксирован в 2008 году, и для 20 ноября в Москве составляет 721,8 мм ртутного столба.

Если говорить образно, в субботу москвичи взлетят на верхушки небоскребов Москва-сити - давление будет соответствовать показателям, которые в обычный день фиксируются на высоте 300 метров. Однако уже вечером в субботу давление начнет расти, а в воскресенье оно достигнет отметки в 731 мм ртутного столба. В результате таких перепадов возникает явление, которое называется «барическая пила» - оно крайне негативным образом сказывается на самочувствие метеозависимых людей, особенно гипертоников.

Но этими бедами перечень погодных напастей не исчерпывается. Ныряющий циклон принесет аномальные осадки в виде в виде обильного дождя и мокрого снега. По данным центра «Фобос», в субботу 20 ноября на столицу выпадет до 14-16 мм осадков, это примерно четвертая часть от месячного объема. Такие интенсивные осадки в это время года наблюдались всего три раза за все время метеонаблюдений.

- в 1954 году выпало 13,9 мм осадков

- в 2004 году - рекордные 15,2 мм

- в 2010 году - 10,5 мм.

Синоптики считают, что в субботу, 20 ноября в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года. Велика вероятность, что выпадет рекордное количество дождя и мокрого снега. Добавьте сюда высокую влажность, порывы ветра до 19 метров в секунду и вы получите совершенно некомфортную погоду. При фактической температуре +2…+4 градуса будет казаться, что похолодало до минус 5–7 градусов. Разумеется, на улицах возникнут благоприятные условия для образования гололедицы. Так что лучше оставайтесь дома, если есть такая возможность.