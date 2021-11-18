Запуск услуг проводного интернета для клиентов Tele2 – совместный проект оператора с компанией «Ростелеком». Домашний интернет как дополнение к мобильному тарифу – это пример пользы для клиентов от интеграции компаний.

Главная особенность конвергентного решения от Tele2 и компании «Ростелеком» – возможность включить услуги домашнего интернета в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Новое предложение доступно на тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн», «Премиум», «Игровой» и «Безлимит». Оно позволяет самостоятельно настроить тариф, выбрав оптимальную скорость интернета в зависимости от потребностей клиента.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, трафик фиксированного интернета в России вырос на 35%, поставив абсолютный рекорд за последние пять лет. Результаты исследования Tele2 также подтверждают высокий спрос среди клиентов компании на конвергентное решение, которое объединит мобильные услуги и домашний интернет.

В рамках стратегии «Другие правила» Tele2 первой на рынке начала персонализировать тарифные планы. С запуском домашнего интернета клиенты оператора получают еще больше свободы в управлении услугами связи. Теперь они могут добавлять к своему мобильному тарифу проводной интернет на скорости от 100 до 500 Мбит/сек. Новый продукт выделяется на рынке с точки зрения наполнения и выгодной цены. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит: 200 рублей (100 Мбит/сек), 250 рублей (300 Мбит/сек) или 300 рублей (500 Мбит/сек). Добавленные услуги домашнего интернета не меняют привычных для клиента сроков и способов оплаты базового тарифа. Кроме того, при подключении домашнего интернета абоненты Tele2 получат дополнительные ежемесячные пакеты минут и мобильного интернета. Подробнее об условиях на tele2.ru.

Если клиенту требуется оборудование для домашнего интернета, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку. При этом абоненту доступны два варианта рассрочки – на один и два года.

Оставить заявку на подключение домашнего интернета можно в ближайшем салоне Tele2, на сайте tele2.ru или в мобильном приложении «Мой Tele2». Для этого нужно проверить адрес дома на наличие технической возможности подключения, выбрать необходимое оборудование и удобное время монтажа. После отправки заявки сотрудник компании свяжется с клиентом для уточнения деталей.

Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«С каждым годом требования клиента к уровню сервиса повышаются, а для Tele2 важно качественно и оперативно оказывать услуги абонентам, удовлетворять их потребности и всегда немного опережать пожелания. Чтобы иметь конкурентное преимущество на рынке, мы внимательно следим за изменениями и стараемся отвечать ожиданиям. Комбинируя услуги в одном пакете, можно полностью закрыть потребности клиента и дать то, что ему необходимо, – сразу, в одной покупке. Возможность получить одновременно и мобильную связь, и широкополосный доступ в интернет, при этом не меняя привычный тарифный план, – предложение, которое может значительно сэкономить затраты клиента и упростить процесс оплаты».