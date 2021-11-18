Дачников из Лобни напугало стадо диких кабанов: «Уже несколько дней подходят к домам»

Специалисты рекомендуют не подходить к лесным хрюшкам, если среди них есть секач с длинными клыками. Фото: vk.com/lobnya

Соцсети взбудоражило свежее видео из подмосковной Лобни. Там жители жалуются на настоящее нашествие диких кабанов.

Итак, окраина дачного поселка Озерецкое. С десяток крупных лесных хрюшек выходят из леса, неспешно бредут по улице. Судя по всему, в этом стаде трое взрослых самок и выводок этого года - «детки», которые с весны вымахали (по оценкам специалистов) уже килограммов до 50. Кабаны, подрывая землю под заборами, заходят на участки. Ищут съестное.

- Хрюндели носятся!, - комментирует за кадром мужчина, снимающий это видео на всякий случай через окно своей легковушки.

Кабаны в этот момент вразвалочку проходят перед капотом авто друг за дружкой. Мужик сигналит им. А звери - хоть бы хны! Не боятся они человека. Несмешно пересекают асфальтированную дорогу и возвращаются в лес.

Вызывали егерей. Те, как говорят, отогнали животных от поселка. Вернутся ли кабаны этой зимой - вопрос открытый.

Тем временем жители других районов Лобни видели стадо и покрупней - в поле неподалеку от станции Луговая сняли около тридцати «рыл».

- На самом деле, в появлении кабанов у дачного поселка нет ничего удивительного, - объясняет кандидат биологических наук Борис Самойлов. - В Подмосковье их довольно много. Да и внутри МКАД они иногда встречаются. Заходят, например, в Битцевский лес или Алешкинский лес в Тушино. В национальном парке «Лосиный остров» они, слава богу, есть только в загородной его части. На самом деле, в городских лесах и парках кабаны могут стать большой проблемой. Если они ограничены в территории, они очень быстро перекапывают рылом всю лесную подстилку. Растениям это вредит. В больших лесах такой опасности нет.

- Кабаны сейчас опасны?

- Если это самки и их дети, сами они, конечно, нападать не будут. Самки опасны только весной, в апреле-мае, когда с ними еще совсем маленькие поросята. В любое время года нужно внимательно смотреть, чтобы в стаде не было секача - старого самца с длинными клыками. Он инстинктивно может броситься защищать свою семью. И в любом случае, не стоит при виде такой «хрюшки» сразу кидаться ее покормить или потискать. Это дикое животное. А то, знаете, бывают наивные любители природы - встретят в лесу лося и идут к нему, чтобы хлебом накормить. А лось ведь копытом и убить может.