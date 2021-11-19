В Московской области создадут еще 29 индустриальных парков

Фото: Павел ПОПОВ

Надежда Радужная из Клина - инженер-технолог. Еще лет пять назад женщина с большим производственным опытом была вынуждена каждый день ездить на работу в Москву. Но сейчас все максимально просто - сама живет в 3-м микрорайоне, а до индустриального парка, где расположена ее компания «Каскад», выпускающая светотехнику, - всего 10 - 15 минут пути.

- Добираться удобно - есть автобусы. Хочешь - можно на машине. Без проблем, - улыбается Надежда.

Бригадир сборочной линии того же производства Наталья Сергеева тоже из местных. Ее родной городок Высоковск всего в 10 километрах от Клина.

- Езжу на машине или маршрутке, у нас по прямой. Максимум полчаса - и ты на работе.

«Каскад» работает на территории индустриального парка «КлинАвтоТранс», в котором с 2015 года создано более 1100 рабочих мест.

Индустриальные парки в Подмосковье начали активно строить в середине 2010-х по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. И одна из самых важных задач, которые ставились перед такими площадками, - создание рабочих мест. Прежде всего именно для местных. Чтобы люди каждый день не мотались на работу за тридевять земель.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв накануне проверил, как работает индустриальный парк «КлинАвтоТранс» в Клину, обсудил с сотрудниками компаний развитие бизнеса.

ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Для бизнеса формат индустриального парка - максимально выгодная история. Производственной компании не нужно возводить цеха в чистом поле, тянуть к ним газ, свет и водопровод. Она приходит на площадку, где уже есть все инженерные коммуникации, есть дорога и транспортная логистика. Остается только разместить в помещениях оборудование, набрать персонал и запустить конвейер.

Индустриальный парк в Клину, например, был создан на территории бывшего автотранспортного предприятия «КлинАвтоТранс» (59 га). В новое время здесь осталось много свободных производственно-складских помещений, которые модернизировали и начали приглашать резидентов. Удобно, что еще с советских времен сюда были подведены железнодорожные пути для перевозки грузов. Инфраструктуру индустриального парка начали создавать в 2015-м. Здесь собственные электрическая подстанция и котельная для теплоснабжения, закольцованная система водопровода.

Фото: Павел ПОПОВ

Сейчас на территории работают 20 международных и российских компаний, которые производят обувь, электротехнику, мебельные комплектующие, упаковочные материалы и многое другое. Например, уже упомянутая компания «Каскад» занимает около 12 тысяч квадратных метров и выпускает более 200 моделей различных светильников - 2,5 млн единиц в год. Только здесь трудятся около 280 человек. Средняя зарплата - около 50 тысяч рублей.

- В нашем индустриальном парке присутствует и средний, и малый, и крупный бизнес, - рассказал губернатору гендиректор АО «КлинАвтоТранс» Олег Сафронов. - На сегодняшний день имеется некоторый дефицит по площадям, поскольку наши существующие резиденты планируют расширяться. На будущий год у нас большие планы по строительству новых помещений.

ЕЩЕ 60 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ

Андрей Воробьёв пообщался с резидентами парка. Обсудили, как в дальнейшем можно было бы развивать эту территорию, какие меры поддержки нужны бизнесу, особенно сейчас, во время пандемии, которая подкосила некоторые рынки.

Главный инженер ООО «Каскад» Сергей Павлов поблагодарил губернатора за поддержку - в счет субсидии предприятие сумело приобрести новые станки, которые делают пресс-формы большого размера.

(Московская область возвращает до 50% затрат на оборудование. - Авт.)

- Раньше такие заготовки для будущих светильников приходилось закупать в Китае. Теперь будем делать сами, - сказал Павлов.

Он подчеркнул, что на производстве работают исключительно местные жители городского округа Клин.

Андрей Хамазюк, гендиректор «Рейнарс Аллюминиум Рус» (производит алюминиевые окна и двери), объяснил, почему была выбрана именно площадка в Клину:

- Здесь удобно, чисто. Но главное, мы чувствуем, что администрация индустриального парка клиентоориентирована. Это для нас очень важно.

На готовых промышленных площадках созданы все условия для бизнеса. Фото: Павел ПОПОВ

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что в нынешнем году в регионе будет создано около 60 тысяч новых рабочих мест.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщают, что в ближайшие годы на территории региона появятся еще 29 индустриальных парков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил, что в регионе созданы максимально комфортные условия для запуска нового бизнеса. И это касается не только крупных инвесторов, которые строят большие предприятия, но и предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес.

«Мы ищем инвесторов, мы их привлекаем, мы с ними разговариваем, - рассказал Андрей Воробьёв. - Сопровождаем все процессы. Если ты строишь завод, мы все головные боли по согласованиям, поискам участка снимаем. От инвестора требуются только максимально быстрая стройка и запуск предприятия!»