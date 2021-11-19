Владимир Ефимов: На перехватывающих стоянках в Москве появились более 13 тысяч парковочных мест

Москва. Перехватывающая парковка у станции метро "Выхино". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоянка автомобилей в Москве становится удобнее для автовладельцев и пешеходов. За последние годы Департамент городского имущества выделил более 50 гектаров земли для создания дополнительных мест на бесплатных перехватывающих парковках в девяти округах столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Около десяти лет назад было принято решение создать в Москве сеть парковок под управлением единого оператора, - отметил заммэра. - С 2013 года Департамент городского имущества передал ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» более 50 гектаров. На них уже обустроено 66 перехватывающих парковок со шлагбаумом общей вместимостью около 13,3 тысячи машино-мест. Это благоустроенные площадки, которые находятся в транспортно-пересадочных узлах около станций метро, МЦК и железных дорог».

Машину можно оставить на стоянке-«перехватчике» бесплатно при условии, что водитель совершит не менее двух поездок на метро, МЦК и МЦД. Причем первая поездка должна быть от ближайшей к парковке станции.

«Больше всего перехватывающих парковок на юге столицы - 16 адресов, - уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - На востоке - 13 парковок, на юго-западе - 10, шесть - на северо-востоке. Еще по пять площадок - на северо-западе, юго-востоке и в Новой Москве. По три - на западе и севере столицы».

Всего на улицах Москвы доступно более 91 тысячи машиномест на платных парковках под контролем ГКУ «АМПП». Кроме того, еще действуют 150 плоскостных стоянок со шлагбаумом всего примерно на 21 тысячу мест. Среди них – парковки с почасовой оплатой и по абонементам – там, где местным жителям нужны дополнительные места у дома, а также перехватывающие бесплатные парковки для пассажиров метро, МЦК и МЦД. Их адреса и количество машиномест на каждой площадке вывешены на сайте организации и в специальном приложении для мобильных устройств «Парковки Москвы».