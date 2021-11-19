В Морозовской больнице открылся городской центр детской трансфузиологии

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Международный День педиатра отмечается завтра, 20 ноября. А сегодня, 19 ноября, накануне праздника мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый городской центр детской трансфузиологии, созданный в Морозовской детской больнице.

«Сегодня здесь в главном медицинском детском центре нашего города открывается новый корпус трансфузиологии - единственный в нашей стране специализированный центр для детской крови, - сказал Собянин. - Центр дает возможность увеличения донорской крови, ее оборота, подготовки в два раза, закрывая практически все потребности нашего города и выводя эту службу на новый качественный уровень, позволяя внедрять новые технологии, заниматься научными исследованиями».

По его словам, сейчас в столице строятся сразу несколько уникальных медицинских корпусов - детский центр в больнице святого Владимира, детские корпуса в Коммунарке. Одновременно проходит реконструкция десятков детских поликлиник и существующих корпусов, в том числе и в Морозовской больнице.

Морозовская детская городская клиническая больница. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр поздравил коллектив больницы с наступающим Днем педиатра.

«В Москве около 5 тысяч врачей, которые заняты в системе детского здравоохранения, и это, конечно, важнейшее направление медицины Москвы, - отметил Собянин. - Хотел выразить слова признательности от имени всех москвичей за вашу работу, за вашу заботу о маленьких москвичах, за ваш профессиональный уровень».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После открытия центра все педиатрические и акушерские стационары Москвы объединятся в единую информационно-логистическую сеть. С ее помощью будет проводиться централизованный выбор и распределение компонентов крови для детей, в том числе новорожденных. При этом объёмы заготовки крови и её компонентов вырастут в два раза – с 5 тысяч до 10 тысяч литров в год. Это позволит полностью обеспечить потребности детских больниц и родильных домов столицы.

Кроме того, на базе центра появится специализированная детская консультативная трансфузиологическая бригада. Эти специалисты в любое время будут готовы выехать в акушерские и педиатрические стационары Москвы.

Для центра закупили 127 единиц современной медтехники. В здании разместили уникальный лабораторный комплекс, позволяющий проводить более 20 видов исследований. Для хранения биоматериала - морозильная камера (объём – до 3,5 тонн плазмы) и криогенное хранилище (сохранение в состоянии глубокого охлаждения).

Врач Морозовской детской городской клинической больницы. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

ЧТО ЕЩЁ ИЗМЕНИТСЯ

Сейчас в Морозовской больнице проводится капитальный ремонт семиэтажного корпуса № 1, построенного в 1971 году. Благодаря этому обновят 9 отделений стационара. Среди них - инфекционное диагностическое, эндоскопическое, педиатрическое соматическое, неврологическое, нефрологическое, эндокринологическое, гастроэнтерологическое, отделения реанимации и функциональной диагностики.

После капремонта в корпусе № 1 разместятся 169 педиатрических и 11 реанимационных коек. Впервые в столичной детской больнице появится зона Family room – комнаты отдыха для родителей, находящихся на лечении с детьми.

Первых пациентов в обновлённом корпусе планируют принять в конце 2022 года.

ЦИФРА

В Москве сегодня работают 4 734 врача-педиатра, в том числе болен 3,7 тысяч человек – в амбулаторно-поликлинической сети. Остальные – в стационарах, детских санаториях и на Скорой помощи.