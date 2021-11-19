В Москве заключили 77 договоров для квартальной застройки по программе реновации

Реновация в столице не только поможет обновить жилье, но и обеспечит районы социальной инфраструктурой одновременно с заселением квартир. Фото: Евгения ГУСЕВА

Реновация в столице не только поможет обновить жилье, но и обеспечит районы социальной инфраструктурой одновременно с заселением квартир. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на форуме Forbes «Город. Человек. Будущее».

«Все это будет реализовываться во время начавшейся сейчас квартальной застройки, - отметил Загрутдинов. - На сегодняшний день Фондом реновации уже заключено 77 договоров на проектирование и строительство объектов по проектам планировки территории кварталов».

По его словам, квартальная застройка улучшит существующие районы. Каждый квартал будет отличаться индивидуальным характером и архитектурным стилем. Сюда входят интересный дизайн зданий и различная расцветка фасадов, модернизированные и новые места отдыха, досуга, питания, развлечений, занятий спортом и т. п.

В кварталах высадят небольшие скверы, проложат множество прогулочных аллей, обустроят зоны для активного отдыха и занятий спортом. Помимо этого, в районах реновации появятся новые социальные учреждения, которыми смогут пользоваться все москвичи. Например, спортивно-оздоровительные центры, точки общепита, организации и предприятия, связанные с досугом и отдыхом, розничной торговлей, сферой услуг, больницы, поликлиники, школы, детские сады. При этом существующая инфраструктура также может быть модернизирована.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте портала мэра Москвы.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.