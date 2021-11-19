В Зеленограде строят и проектируют шесть жилых домов реновации

Для переселения по программе реновации в Зеленограде сегодня строятся три жилых дома. Фото: stroi.mos.ru

Для переселения по программе реновации в Зеленограде сегодня строятся три жилых дома.

«Многоэтажки разместятся по адресам Георгиевский проспект, корпус 1936, Солнечная аллея, владения 936 и 935, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Еще 3 здания проектируются».

По его словам, с момента старта программы реновации в Зеленограде уже готовы три жилых дома площадью квартир 20 тысяч квадратных метров.

Новостройки находятся на Георгиевском проспекте, корпуса 1934 и 1935, на Солнечной аллее, корпус 934.

«Всего в Зеленограде новые квартиры получат жители 34 сносимых домов, для начала переселения подобраны 9 площадок», - добавил Рафик Загрутдинов.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте.

Подробнее о квартирах и домах для новоселов.